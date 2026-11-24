“Para toda la comunidad que está aquí presente, que hay mucho muchachito de la comunidad…”.

Fue durante el cierre de su gira ‘Icónica’ en Guadalajara donde Yuri aprovechó para mandar un mensaje a sus seguidores de la comunidad LGBT+, a quienes pidió una nueva oportunidad luego de polémicas declaraciones que ha hecho en el pasado.

Al despedir su espectáculo, la cantante identificó la presencia de integrantes de la comunidad LGBT+ y decidió dirigirse directamente a ellos.

“Para el próximo año, manis, ¡algo tenemos que hacer!, para toda la comunidad que está aquí presente, que hay mucho muchachito de la comunidad, sí chicos, ya estuvo bueno, quítenme el veto, no sean gachos, yo los adoro, por favor”, expresó desde el escenario.

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La petición ocurre después de varias controversias relacionadas con las opiniones de Yuri sobre los derechos de las familias homoparentales.

Y es que en distintos momentos, la intérprete de ‘Detrás de mi ventana’ ha manifestado su desacuerdo con que parejas del mismo sexo puedan adoptar, postura que ha generado críticas y rechazo entre integrantes de la comunidad LGBT+.

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Aunque Yuri ha explicado que sus diferencias de opinión no significan que tenga algo en contra de las personas homosexuales, sus declaraciones han provocado cuestionamientos sobre su postura frente a la diversidad sexual.