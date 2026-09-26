La ex de Kevyn Bicolor revela un oscuro pasado y lo acusa de deudor alimentario: qué fácil es abrir el hocico

"¡Que fácil es abrir el hocicote cuando tú no tienes una orden de restricción!”, es el primer reclamo que le hace Naomy Villarreal a Kevyn Bicolor.

De acuerdo con su versión de lo que ha ocurrido desde abril de este 2026, Kevyn se ha rehusado a pagar la pensión alimenticia por las dos hijas que tuvo con ella: 25 mil pesos al mes por ambas, y no 50 mil como dijo Kevyn dentro del reality show La Granja VIP.

El comediante ha hablado en un par de ocasiones de los problemas legales que tiene con sus ex esposas y asegura que es una victima.

“Las funas que he tenido yo las he dejado crecer porque me he mantenido callado. Yo por más que he querido hacer lo correcto ella explotaron y se aprovecharon de mi silencio”.

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¿Qué dice Naomy Villarreal de Kevyn Bicolor?

La versión de Naomy es diferente y presentó capturas de conversaciones en las que Kevyn habla mal de ella, así como un documento (presuntamente la demanda por pensión alimenticia) en la que Kevyn declaró que gana solamente 9 mil pesos al mes y que todo lo demás, argumentando que el patrimonio que se le conoce por sus apariciones públicas son de su mamá.

Naomy también presentó en su cuenta de Instagram un video de una diligencia ordenada por un juez en la que ella junto con su abogada acuden al domicilio de Kevyn para reclamar el pago de la mensualidad.

En las imágenes se escucha la voz de un hombre, supuestamente el abogado de Kevyn, que impide la diligencia bajo el argumento de que Naomy y su representante están ejerciendo “violencia en domicilio”.

En la parte más dura de su texto, Naomy expone: