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La ex de Kevyn Bicolor revela un oscuro pasado y lo acusa de deudor alimentario: qué fácil es abrir el hocico

Naomy Villarreal muestra videos, conversaciones y hasta capturas de la demanda por pensión

Septiembre 25, 2026 • 
Alejandro Flores
kevyn bicolor deudor.jpg

Naomy Villarreal VS Kevyn Bicolor

Instagram / Captura LG VIP

"¡Que fácil es abrir el hocicote cuando tú no tienes una orden de restricción!”, es el primer reclamo que le hace Naomy Villarreal a Kevyn Bicolor.

De acuerdo con su versión de lo que ha ocurrido desde abril de este 2026, Kevyn se ha rehusado a pagar la pensión alimenticia por las dos hijas que tuvo con ella: 25 mil pesos al mes por ambas, y no 50 mil como dijo Kevyn dentro del reality show La Granja VIP.
El comediante ha hablado en un par de ocasiones de los problemas legales que tiene con sus ex esposas y asegura que es una victima.
“Las funas que he tenido yo las he dejado crecer porque me he mantenido callado. Yo por más que he querido hacer lo correcto ella explotaron y se aprovecharon de mi silencio”.
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¿Qué dice Naomy Villarreal de Kevyn Bicolor?

La versión de Naomy es diferente y presentó capturas de conversaciones en las que Kevyn habla mal de ella, así como un documento (presuntamente la demanda por pensión alimenticia) en la que Kevyn declaró que gana solamente 9 mil pesos al mes y que todo lo demás, argumentando que el patrimonio que se le conoce por sus apariciones públicas son de su mamá.
Naomy también presentó en su cuenta de Instagram un video de una diligencia ordenada por un juez en la que ella junto con su abogada acuden al domicilio de Kevyn para reclamar el pago de la mensualidad.

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En las imágenes se escucha la voz de un hombre, supuestamente el abogado de Kevyn, que impide la diligencia bajo el argumento de que Naomy y su representante están ejerciendo “violencia en domicilio”.

En la parte más dura de su texto, Naomy expone:

“Y sí, eres un vato irresponsable y mal padre, eso te lo ganaste tú solito. ¿O por qué a un buen padre se le tiene que requerir el pago de alimento de sus hijas mes con mes? Ellas comen TOOODOS los días, no cuando tú quieras o te acuerdes. Nadie te hace como quiere, TÚ haces a las personas como quieres. Nadie magnifica nada, mucho menos se aprovechan de ti. Las cosas como son”.

La Granja VIP
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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