“Le pido a Dios que tenga misericordia de ella y le conceda un lugar en el paraíso”.

Masad Altamimi está de luto tras confirmarse el fallecimiento de su madre. Fue a través de sus redes sociales donde informó que la señora perdió la vida luego de enfrentar una larga enfermedad que deterioró considerablemente su estado de salud.

“Mi madre falleció tras una larga y dolorosa lucha contra una enfermedad que la debilitó gravemente y la mantuvo postrada en cama. Durante dos años. No pudo moverse hasta el día de su muerte. Ruego que haya encontrado paz y descanso. Tras duro sufrimiento. Le pido a Dios que tenga misericordia de ella y le conceda un lugar en el paraíso”, escribió Altamimi.

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El creador de contenido no compartió más detalles de la enfermedad que padecía su madre y también decidió conservar su identidad en privado.

Se sabe que la madre de Masad era de origen italiano y que llegó a vivir a Arabia Saudita, pues así lo contó durante su participación en ‘La Casa de los Famosos México’.

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“Nosotros hacíamos de las amigas de mi mamá”, recordó Masad, explicando que de esa convivencia aprendió a cocinar, secar el cabello y desenvolverse en muchas tareas que ella le enseñó.

Descanse en paz.