“Tengo que hacer unas cositas antes de pisar México, una diligencia, está la cosa un poco candente”.

El creador de contenido de origen español, Naim Darrechi, confirmó en una transmisión en redes sociales que le fue notificada la denuncia en su contra y que está relacionada con los presuntos tocamiento sin consentimiento que realizó a la mamá de ‘Abelito’.

El caso que involucra también a Agustín Fernández y a Luis Eduardo Guillén ‘Suavecito’, ocurrió en una fiesta celebrada el pasado 27 de septiembre de 2026.

“Tengo que hacer unas cositas antes de pisar México, una diligencia, está la cosa un poco candente”, dijo. Luego agregó: “Sí nos llegó una pequeña demanda que hay que solucionar, fueron a avisar a la casa”, explicó Darrechi cuando le preguntaron cuándo pensaba regresar al país.

Asimismo, indicó que debe resolver y darle cara a la denuncia. “Tenemos que gestionar todo eso porque no queremos tener problemas en México, tenemos que darle seguimiento para que todo se arregle. Si hay que ir, pues vamos”, expresó.

TE RECOMENDAMOS: Mamá de Abelito fue víctima de ACOSO por Agustín y Naim Darrechi, quien admite: “Estuvo fatal, lo siento”

¿Por qué denunció la mamá de ‘Abelito’ a Naim Darrechi?

La señora Cristina Romero denunció al español por haberle realizado acercamientos físicos inapropiados mientras bailaba en la fiesta de cumpleaños de ‘Abelito’, misma que se llevó a cabo en el centro nocturno ‘Palomazo’, en el Estado de México.

Al difundirse grabaciones del festejo por los 27 años del exhabitante de ‘La Casa de los Famosos’ se observa cómo Naim reconoce los tocamientos ante Fernández y Guillén, quienes se burlan de lo ocurrido.

“Mi voz también cuenta: No más silencio frente a la violencia sexual”, manifestó en su denuncia la señora Romero. Al tiempo habló de “tocamientos y roces corporales sin su consentimiento, con la excusa de estar bailando”.

Luego, agregó que “decido hablar porque no quiero guardar silencio y porque considero que ninguna persona debe sentirse avergonzada o tener miedo de denunciar cuando ha sido víctima de violencia sexual”.

En el comunicado formal, la mamá de ‘Abelito’ identificó a los involucrados por sus iniciales y origen. N.A.D., de nacionalidad española, A.F.R., de nacionalidad argentina y L.E.G.G., de nacionalidad mexicana.

Naim Darrechi arrestado en Madrid

El pasado 14 de octubre, su amigo Derek Trejo informó que el español había sido detenido en el Aeropuerto de Barajas, España, cuando llegaba en un vuelo desde Argentina.

Luego el propio Naim contó: “antes de que bajaran los pasajeros, la azafata me voceó. Vi que se acercaban dos policías, ya lo sospechaba. Me quitaron el celular y me pusieron las esposas”, relató.

Explicó que fue trasladado a un juzgado porque no había registrado su domicilio en un documento legal, lo que impidió que le llegara una notificación.

NO TE VAYAS SIN LEER: Estos son los antecedentes de violencia de Naim Darrechi, influencer denunciado por la mamá de Abelito

Las autoridades españolas no confirmaron oficialmente que la detención estuviera vinculada con la denuncia presentada por Cristina Romero en México.