El pasado fin de semana, TUDN transmitió el encuentro de fútbol americano entre los 49’s de San Francisco y los Vikingos de Missesota desde el Estadio Banorte, y el partido de fútbol entre Pumas y Monterrey, sumando entre ambos encuentros una audiencia total de más de 17.7 millones de personas.

El partido de la NFL entre las franquicias de San Francisco y Minnesota, transmitido por Canal 5, registro un alcance de 7.3 millones de personas.

Por su parte, el encuentro de la Liga MX entre Pumas y Monterrey, emitido también por Canal 5, tuvo un alcance de audiencia de más de 10.4 millones de personas.

Con estas cifras, TUDN se confirma como la señal deportiva preferida por la audiencia a nivel nacional.