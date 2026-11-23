El conductor René Franco se posicionó con respecto al comunicado que envió la asistencia legal de Luis de Llano Macedo en donde llama a Sasha Sokol “mendacidad vengativa”, “dama de negro” y la vuelve a mencionar.

“Estas son ganas de que te metan al bote”, expresó Franco.

En su programa de Youtube, René destacó que “éste es otro ejemplo prístino y claro de revictimización, de ‘gaslighting’, de tratar de minimizar la denuncia, de hacer como que no oyes, como que la autoridad no existe”.

Al tiempo, señaló que “si no pudo montar su circo de contestar como se le dio la gana en Youtube, ahora encuentra otra vía para mandar mensajes a la prensa. Si los abogados gustan contactarme, yo les mando esta comunicación porque podría tener consecuencias legales”.

“Se lo dije a Luis en privado y se lo reitero ahorita, aquí maestro, la estás zurrando. Te estás haciendo fuera de la bacinica una y otra vez, esto es peor para ti. Estás jugando con tu libertad, tu integridad, salud emocional y mental”.

“Estás equivocado si esperas hacerle creer a todo el mundo que eres la víctima en este caso, pero no puedo gobernar en tu mente”.

TE RECOMENDAMOS:Luego fue contundente y exhibió que ha podido hablar con el productor para hacerle saber que está cometiendo serias equivocaciones.También le advirtió:Franco fue enfático al mencionar que “así ha sido toda su vida. Desde que esto comenzó, no ha mostrado ningún tipo de arrepentimiento ni consciencia, así era desde que declaró eso con Yordi, y así ha sido siempre”.

Finalmente, insistió: “Luis de Llano está jugando con fuego de una manera irresponsable”.

Periodistas, intelectuales y más se suman vs. Luis de Llano

Además del duro y certero posicionamiento de René Franco, llegó otra convocatoria que suma a famosos, periodistas, abogados y más personajes de renombre, quien buscar defender a Sasha, violentada desde los 14 años por el productor.

Fue el periodista Ricardo Raphael quien publicó la carta “Dar la cara” en la que plasma su postura sobre el documento difundido por la defensa de Luis de Llano Macedo.

Y desvela que “la noche del jueves 19 de noviembre los abogados de Luis de Llano publicaron un comunicado canalla. Sin firma, sin dar la cara, sin pudor ni vergüenza en contra de Sasha Sokol”.

Al tiempo expresó que “como alguien que ha seguido el tema me siento en la obligación moral de responder sin tibieza”. Y convocó a otros que sientan la misma indignación a tomar la carta y colocar también su nombre.

El periodista enfatizó que “no está dispuesto a quedarse callado” tras ver cómo se acusa a una mujer “de mentir, de vengarse, de montar un circo”, pero “no asume con su nombre lo que afirma”.

También manifiesta que es denigrante que “apodos, burlas y descalificaciones sean dirigidas a una mujer a quien la justicia mexicana reconoció como víctima de un daño sufrido cuando tenía catorce años”.

Ricardo Raphael insiste en que “hoy como hace cuarenta años, (De Llano) no sabe detenerse cuando lastima” y no pedir perdón y asumir sus actos no lo “autoincriminan”, pues lo hizo y por eso ya recibió una sentencia. “Y discutir su es ‘perdón’ o ‘disculpa’ es jugar con las palabras para no cumplir”.

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Finalmente, sostiene que a Sasha, revictimizada y ridiculizada por el productor, no le corresponde responder, “nos corresponde a quienes la queremos y la respetamos. Por eso firmo: es lo mínimo que se le debe a la verdad”.