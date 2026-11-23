La exconductora de TV Azteca y actual senadora panista, Lilly Téllez, está en el ojo del huracán luego de respaldar las declaraciones de la escritora del popular ‘Harry Potter’.

Y es que J.K. Rowling emitió su opinión sobre las personas trans. La respuesta de Téllez fue breve, pero suficiente para generar una ola de comentarios por su respaldo a la británica.

Rowling defendió una definición de mujer, misma que según sus dichos, solamente debe estar basada en sus características biológicas. Al tiempo, cuestionó que la identidad de género sea suficiente para modificar esa categoría.

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Absolutamente de acuerdo ☝️ https://t.co/ysI1p6tMMr — Lilly Téllez (@LillyTellez) November 22, 2026

Además, planteó su postura sobre los hombres trans y las expresiones de feminidad, argumentos que forman parte de la controversia que la autora mantiene desde hace varios años.

“Absolutamente de acuerdo”, dijo Lilly Téllez.

La creadora de ‘Harry Potter’ ha sido criticada durante por organizaciones, la comunidad trans y usuarios que consideran que sus declaraciones excluyen la identidad.

La escritora sostiene que sus opiniones están relacionadas con la defensa de los derechos de las mujeres y la protección de espacios exclusivos para ellas.

En octubre de 2026, J.K. Rowling publicó un nuevo ensayo en el que reiteró sus argumentos sobre el tema y aseguró que continuará respaldando iniciativas legales relacionadas con los derechos femeninos. También señaló que reconoce la vulnerabilidad de algunas personas trans y que deben recibir protección.

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Por su parte, la senadora de derecha no ofreció más detalles en la respuesta que difundió, sin embargo, se ha mantenido en contra del reconocimiento de la identidad de género.