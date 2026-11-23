“Querida bandita… así sea en esta forma no quise dejar de ser yo quien diera la noticia”.

Este domingo 22 de noviembre, murió el periodista Humberto Padgett León, a los 49 años, luego de darle batalla al cáncer por más de un año. A través de una publicación en redes sociales, su esposa, Mariel Ibarra Falcón, confirmó su deceso.

Ciro Gómez Leyva, con quien colaboraba Padgett, también se pronunció. “Se fue un grande del periodismo, y de la vida. Descansa en paz, querido Humberto. Te recordaré con admiración y cariño”.

Tras el deceso del también escritor se publicó un mensaje que preparó antes de partir y con el que recurrió a la Inteligencia Artificial.

“Querida bandita… así sea en esta forma no quise dejar de ser yo quien diera la noticia: la bestia del cáncer me venció”, declaró el periodista a través de su avatar.

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Destacó que el cáncer que le fue detectado en 2025 se extendió a sus pulmones e hígado.

“Antes destruyó mi boca y el cuello arrancándome la voz, llevándose mi vida en una tarde de noviembre”, continuó.

Asimismo, aprovechó para ofrecer perdón por las faltas que no reparó a quien ofendió, al tiempo que agradeció a quienes fueron sus maestros de vida.

“Vamos de viaje, bandita, a nadar y a volar entre las existencias, que esta estuvo muy ching*na”, finalizó.

#LoÚltimo | El periodista @HumbertoPadget3 falleció tras perder la batalla contra el cáncer. Antes de su muerte, compartió un emotivo video para despedirse de sus seres queridos.



“Vamos de viaje, bandita, a nadar y a volar entre las existencias”, expresó en una de las frases… pic.twitter.com/8UnPlw6lSs — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 23, 2026

Por su parte, su esposa Mariel escribió un sentido mensaje ante la pérdida de Padgett León.

“Humberto partió al gran viaje en casa, tranquilo y rodeado de la gente que lo ama, luego de más de un año de luchar contra el cáncer; un adversario al que combatió de manera valiente y decidida, pero que terminó por apagar su vida, aunque jamás su recuerdo ni sus enseñanzas”, reveló.

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¿Quién fue Humberto Padgett?

Periodista y escritor, especializado en crimen organizado, corrupción, derechos humanos y pobreza. A lo largo de su trayectoria recibió más de 10 reconocimientos nacionales e internacionales.

Entre sus libros destacan ‘Historias mexicanas de mujeres asesinas’, ‘Jauría’, ‘La verdadera historia del secuestro en México’ y ‘Retrato íntimo de un padrote’.

Descanse en paz.