“Tu partida cambia mi manera de ver la vida, sigo aprendiendo de ti con tu ausencia”.

La tarde de este 23 de noviembre, Itzel Barro, esposa del conductor de ‘Venga la Alegría’, ‘El Capi’ Pérez, dio a conocer que su madre perdió la vida.

Sin revelar detalles sobre alguna enfermedad o padecimiento, ‘Hola Enfermera’, como es conocida en redes sociales, publicó un mensaje de despedida para su mamá.

La esposa de ‘El Capi’, comenzó con una broma, haciendo alusión al gran cariño que la señora les tenía a sus hijos.

“Fue tan corto el tiempo que estuviste con Clemente y Vicente que sé que los amaste intensamente con todo tu corazón. Siempre sabrán que tuvieron una abuela que los amó más que a sus propios hijos jejeje…”, escribió Itzel.

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Luego, la compañera del también presentador de ‘La Resolana’ le hizo saber a su madre que halló misivas que redactó cuando era pequeña, mismas en las que señora le reescribió.

“Encontré las cartas que te escribí de niña, las guardaste, las volviste a leer y escribiste sobre ellas, son el tesoro tangible más bonito que me quedaré”.

Finalmente, Itzel aseguró que la ausencia de su madre será determinante en su futuro.

“Tu partida cambia mi manera de ver la vida, sigo aprendiendo de ti con tu ausencia. TE AMO. ❤️🌹”.

Por su parte, Pérez no emitió ningún mensaje ni publicó al respecto, sin embargo, reaccionó a la serie de fotos que colgó su esposa donde aparece junto a sus hijos y sus hermanos en compañía de la señora cuya identidad quedó reservada.

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Cabe resaltar que en las imágenes se observan lapsos en los que la señora atravesó por momentos complicados de salud. Incluso, en un video el pequeño hijo de Itzel y ‘El Capi’, Vicente, ayuda a su abuelita a empujar un portasueros.

Descanse en paz.