“Y dijimos que Sí, que sí queremos seguir compartiendo la vida juntos”.

Este fin de semana se llevó a cabo la boda de Oscar Madrazo, uno de los mejores amigos de Paulina Rubio y quien llegó al altar a sus 57 años.

A través de redes sociales, el empresario y conductor compartió imágenes de su unión con su pareja, Esteban.

“Y dijimos que Sí, que sí queremos seguir compartiendo la vida juntos”, fueron las palabras con las que acompañó una serie de fotografías del día de su boda.

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Madrazo guardó los detalles y la identidad de su pareja y tan sólo unas horas después de anunciar su casamiento revelaron que se encuentran en Madrid, España.

Cabe recordar que Oscar es padre de los mellizos Anyk y Axel, a quienes trajo al mundo luego de conseguir una gestación subrogada.

En 2022, ofreció una entrevista a la revista ‘Caras’ donde expresó que siempre tuvo el deseo de formar una familia. Incluso, mucho antes de definir su orientación sexual.

Y aunque el camino para lograrlo resultó un poco más complicado de lo imaginado, al final pudo ver su sueño materializado. “Para mí, ser papá es la realización de mi vida. Nunca me he arrepentido, aun en los momentos más difíciles. Sí, me sorprendo de mí mismo por los pantalones que tuve para hacerlo en esa época, aunque estoy completamente realizado y quizá deba confesar que ser papá es la mejor decisión y experiencia de mi vida”, manifestó.

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A pregunta expresa sobre si se considera una persona paternal, agregó: