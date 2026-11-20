“Es la única empresa a la que entras con recursos propios y sales en la ruina porque te demandan y te quitan lo que tenías desde antes”.

Luego de la intempestiva salida de Natalia Alcocer de ‘La Granja VIP’ tras enfrentar varias crisis emocionales hoy revela que TV Azteca la demandó.

Y es que la actriz llevaba más o menos un mes con conflictos en contra de varios granjeros: peleó con ‘Mono’, con Manelyk y finalmente con ‘La Bebeshita’.

Fueron tan duros sus encontronazos que en dos ocasiones estuvo a punto de abandonar ‘La Granja VIP’ debido a crisis de ansiedad, una de las cuales alertó a la producción del reality show ante el caos que mostró Natalia.

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El domingo 8 de noviembre, Adal Ramones dijo: “nosotros no lo sabíamos pero hace unos segundos, Natalia me informó su decisión de salir de ‘La Granja’.

Tras quedar fuera del reality, a Natalia le negaron el famosos ‘tour de medios’, hecho que también le ocurrió a Mónica Escobedo, quien fue sacada del programa luego de supuestamente golpear a Niurka. Sin embargo, Alcocer visitó varias emisiones por su cuenta, entre ellas la de Shanik Berman.

En el programa de radio y televisión, la conductora le cuestionó a Natalia sobre la veracidad del rumor. “Me están diciendo que te demandaron, ¿es cierto o no es cierto?”.

A lo que ‘La Vikinga’ confirmó: “Claro que hay una situación”.

La exparticipante no quiso abundar sobre la cantidad por la cual están queriendo penalizar su salida del reality, aunque entre broma dijo Shanik “que ya nunca más podrá ir a un crucero”.

“Ni a Acapulco, menos, ni a Xochimilco iré”, manifestó Natalia.

Luego, otro panelista en el programa fue contundente: “Es la única empresa a la que entras con recursos propios y sales en la ruina porque te demandan y te quitan lo que tenías desde antes”.

Natalia suscribió: “Me encanta que digas las verdades, Hernán”.

Y Shanik agregó que “aparte lo que tiene que gastar en sus abogados, que le van a quitar lo poco que no le quite ‘La Granja’.

Ante la tensión de la charla, Natalia bromeó y dijo que en realidad: “Yo fui por el quinto marido”, haciendo alusión a su relación con Pablo Montero.

Posteriormente, dijo que el reality le afectó tanto, pero que ya se ha podido recuperar.

“Muy bien, muy tranquila, ayer fui al psiquiatra, el lunes iré al psicólogo. Salí con muchas situaciones, con estrés postraumático, con ansiedad, con depresión”.

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Finamente, Shanik le preguntó a Natalia por otra situación en la que terminó denunciando a su mamá.

“Tuve un asunto legal. Yo le presté un dinero a mi mamá para un negocio, que era la renta de mi casa, me dijo ‘en tres días te la regreso’, pasan los tres días, yo tenía que pagar la renta, ya me tenía que salir. Entonces me dice ‘bueno, vente a vivir a mi casa en lo que recupero el dinero’. A mi mamá le roba una puertorriqueña el dinero y mi mamá no supo nunca cómo decírmelo y tomó una decisión… ‘mejor la alejo’. Me dice ‘salte de mi casa’, y yo, ‘pero a dónde me voy, estoy embarazada’. ‘Te voy a acusar, te voy a demandar’. Bueno, fue un malentendido, yo tuve que ir a poner un antecedente para protegerme del lado legal y ahorita ya me llevó muy bien con mi mamá… tomó malas decisiones, pero ya la perdoné y ya somos muy buenas amigas otra vez”, indicó.