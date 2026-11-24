“Primero mi carrera”.

En una historia en sus redes sociales, Leonardo Aguilar anunció que hay boda en puerta, pues acaba de comprometerse. El cantante sorprendió a sus seguidores al compartir una fotografía junto a su novia, Adriana Caballero, quien porta una enorme sortija.

En la postal, ambos aparecen abrazados y mirándose muy enamorados, mientras Adriana extiende una de sus manos hacia la cámara para mostrar un anillo dorado con una llamativa piedra en el centro.

Todo suena muy romántico, pero hace apenas 15 días el intérprete descartaba públicamente que buscara casarse. El 10 de noviembre pasado, en entrevista con ‘Ventaneando’, Leonardo señaló que aunque se sentía muy enamorado y sí pensaba en Adriana como su futura esposa, no quería comprometerse porque su prioridad era su carrera musical.

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“Primero mi carrera”, expresó Aguilar cuando se le preguntó directamente sobre sus planes de matrimonio. Dos días después repitió el mensaje: “Sigo muy enamorado”, dijo, sin adelantar ningún paso hacia el altar.

Los dichos del intérprete contrastan con la imagen que difunde y donde el anillo de Adriana confirma un cambio de postura de Leonardo en menos de dos semanas.

¿Quién es la novia de Leonardo Aguilar?

La joven enamorada el hijo de Pepe es Adriana Caballero Fridstein. Es originaria de Tabasco y tiene 25 años.

Aunque se conocen pocos detalles, debido a que Leonardo ha sido muy reservado con su vida privada, se sabe que es licenciada en Imagen Pública y tiene estudios en teatro musical, según medios locales.

También ha participado en concursos de belleza como ‘La Flor de Tabasco 2024’, donde resultó finalista.

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Actualmente, Adriana dirige su propio negocio de servicios de asesoría en imagen, además de ser consultora en relaciones públicas.