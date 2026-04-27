Juan Ferrara siempre prefirió a las VENTEAÑERAS porque “son más guapas y no traen hijos ni exmaridos”

“Las más grandes tienen muchas pretensiones y son viejas de edad, por eso me gustan las jovencitas”.

En medio de su despedida de los escenarios, es la periodista de espectáculos Shanik Berman, quien decidió revivir un “momento de nostalgia” de Juan Ferrara, dejando sobre la mesa todas las relaciones con jovencitas que sostuvo.

A lo largo de su carrera, la comunicadora ha platicado en diversas oportunidades con Ferrara, por lo que ahora destapó sus más polémicas palabras al referirse a sus amores.

Según Shanik, el histrión prefería sostener amoríos con venteañeras porque “son más adaptables, no tienen tantas aspiraciones económicas y no tienen tantas colas ni paquetes que traen consigo, es decir, no tienen hijos, divorcios, exmaridos, son menos complicadas”.

En 1987, la periodista le preguntó sobre su divorcio con Helena Rojo, con quien estuvo casado por 11 años. “Helena Rojo que era más joven que él por dos años fue la mujer más vieja que él tuvo”.

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A lo que Ferrara le reviró que “las mujeres más grandes, las que me eligen a mí y no las elijo yo a ellas, las más grandes tienen muchas pretensiones y son viejas de edad, por eso me gustan las jovencitas”.

Y añadió que el actor le compartió que las jovencitas también eran mucho más aventadas que las viejas y dijo “ahora ando más exigente, tiene que ser guapísima, cuerpazo, aunque no sea muy culta que sea tierna”.

Luego, la presentadora recordó que en una entrevista que le hizo a Ofelia Guilmáin, madre de Juan, le externó: ‘es que en mi casa vivíamos puras mujeres: mi madre, mis tres hijas, las muchachas de servicio y yo, y Juan’, dijo ‘de milagro que no me salió del otro lado”.

“Su mamá me dijo ‘para qué me voy a preocupar si Juan puede tener una mujer cada día, ya encontrará a la buena’, pero es el día de hoy que Juan Ferrara realmente no tiene esposa. Se casó dos veces, tuvo hijos, se casó una de las veces con la hermana de Jorge Ortiz de Pinedo y nunca más se casó porque dijo ‘ya no me interesa tener hijos’”.

El protagonista de ‘No te vayas sin decir adiós’ le habría dicho a Shanik que “el único problemas de las de veintitantos años son los celos y ya no tengo energía para que me estén celando’, y le dije ‘¿cómo te llevas con tus exes? Porque tuvo exes todas, Adriana Fonseca, Kate del Castillo, todas fueron sus novias, y me dijo ‘no bien, casi ninguna me habla’”.

“Le dije ‘crees que exista la mujer que te pueda atrapar y me dijo ‘la verdad me encantaría, pero tendría que recuperar a una y ya la perdí. Nunca me dijo el nombre de a quién debería de haber recuperado. A él sólo le gustaban las mujeres con cuerpazo, preciocísimas, solamente una vez en toda su vida Juan Ferrara estuvo enamorado de una mujer muy fea, pero que a él le parecía hermosa cuando estaba enamorado, lo cual le duró 15 días”.

En otras de las entrevistas que obtuvo de Ferrara, Berman le preguntó que si una mujer quería hacer el amor rápido, que si se le bajaba el deseo rápido y le dijo “sí, claro, por eso las mujeres que más éxito tienen son las prostitutas porque esas son unas mulas y por eso los hombres las persiguen, son las mujeres que rápido caen en tus redes y te dan el cuerpito rápido, rápido se te bajan las ganas”, reveló Berman.

Finalmente, dijo que Ferrara, de 82 años, lanzó un consejo luego de que “ya no sale con nadie, que si acaso va y toma una copa o va al cine y está con sus amigos. La verdad le dije ‘y haces el amor últimamente’ y me dijo ‘la verdad no voy a hablar de eso, soy muy pudoroso y tampoco me importaría dejarlo de hacer porque siempre he sido muy místico y eso es verdad”.

La conductora expresó sobre Juan “que nunca se volvería a casar porque ya nunca más quiso tener hijos y que no fue tan buen padre porque siempre tuvo demasiado trabajo”.

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Las parejas de Juan Ferrara