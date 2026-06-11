¿Quién es el entrenador fitness de Mariana Botas y cómo ha logrado su sorprendente cambio físico?

“La verdad es que sí hay que echarle ganas, porque luego a mí se me olvida tomar agua, por ejemplo”, reconoce Mariana Botas ahora que está en una etapa de cambios físicos.

La actriz, que se hizo famosa como niña estrella con telenovelas como “Una luz en el camino” y “Serafín”, reconoce, además, que ha vivido altibajos en su esfuerzo por lucir más fitness.

Pero aclara que no lo hace solamente por cuestiones estéticas, sino sobre todo por una vida más saludable.

“Es parte de que estos tratamientos funcionen en beneficio de nuestra salud”.

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El cambio de Mariana Botas

Mariana Botas sorprendió desde el año cuando apareció en La Casa de los Famosos con un físico distinto al que se le conoció cuando era niña estrella o incluso cuando, siendo ya adolescente, participó en “Una familia de diez”.

Aclara que en este momento ha logrado bajar 16 kilos pero no lo consideró como un valor absoluto.

“Es un ir y venir, porque baja grasa, peso sube músculo, en eso estamos, en ese proceso”.

En su perfil de Instagram suele compartir algunos de sus entrenamientos pero este miércoles, además, publicó una historia en colaboración con su entrenador quien la ayuda incluso a distancia.

Mariana se fue de viaje estos días a la playa, por lo que la guía de entrenamiento se la dio Jair Espinoza a distancia.

Jair es un entrenador que ha participado, por ejemplo en The World Series of Fitness Racing (La serie mundial de las carreras fitness), un circuito global que fusiona el atletismo con estaciones de entrenamiento funcional.

También fue un futbolista semiprofesional y amante de los viajes y la naturaleza.

