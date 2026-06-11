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Muere chef de ‘Venga la Alegría’ el mismo día de su cumpleaños; esposo DENUNCIA que le pusieron una inyección

La presentadora comenzó a colapsar y según su marido le dijeron que estaba dormida y le aplicaron varios medicamentos.

Junio 11, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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Una de las chefs de ‘Venga la Alegría’ perdió la vida el día de su cumpleaños.

Instagram

“Los médicos dijeron que ella estaba dormida y empezaron a ponerle varios medicamentos”.

Al interior del programa ‘Venga la Alegría’ se vive un ambiente de luto luego de darse a conocer el fallecimiento de la chef Sandra Díaz del Valle. La también presentadora aparecía en la pantalla a través de la señal de TV Azteca Honduras.

En las redes sociales de la emisión de aquel país se confirmó la muerte de la experta en cocina, quien perdió la vida el mismo día de su cumpleaños.

“Lamentamos el sensible fallecimiento de nuestra querida Chef Sandra de ‘Venga la Alegría’, quien dejó una huella imborrable en nuestra familia al compartir con todos su amor, su alegría y la pasión que la caracterizaba en cada proyecto que emprendía”, se lee en el mensaje.

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Por su parte, el esposo de Sandra, Juan Fernando Lobo, dio detalles de lo que ocurrió antes de que perdiera la vida. Su testimonio es vital para aclarar lo que le ocurrió a la chef.

Y es que Lobo compartió que Díaz fue trasladada a un centro de asistencia privada la tarde del 10 de junio tras expresar que se sentía mal. En el hospital, la conductora recibió atención y el médico encargado de revisarla le habría aplicado una inyección en la parte de la nuca, antes de indicar que sintió una “electricidad” en el cuerpo, según relató el esposo.

Posteriormente, Sandra colapsó y “los médicos dijeron que ella estaba dormida y empezaron a ponerle varios medicamentos”.

La pareja de la experta en cocina añadió que fue retirado de la sala cuando el especialista decidió “que le iban a hacer RCP (respiración cardiopulmonar)”, a la famosa comunicadora.

Al tiempo, le informaron que tendrían que trasladarla de urgencia a otro hospital donde, a su ingreso, otros médicos le dijeron a Lobo que la chef ya había llegado sin signos vitales.

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El informe médico estableció que el deceso se registró a las 16:30 horas y que la causa de muerte no había sido determinada todavía.

Actualmente, las investigaciones acerca de lo que sucedió continúan en proceso y el Ministerio Público recibió el expediente médico.

Los mensajes de festejo por su cumpleaños previos a su muerte

Horas antes de la muerte de la chef Sandra, Juan Fernando, su esposo, le dedico un amoroso mensaje por su cumpleaños 46.

“Hoy está de cumpleaños, la que me encanta, la que me fascina, la que me ama y me cuida, la que me acompaña y me apoya en todo… Hoy está de cumpleaños, la reina de mi corazón, la más talentosa y hermosa… Le doy gracias a Dios porque está cumpliendo un año más de vida y que así siga con la bendición de Dios, creciendo y brillando con esa sonrisa de artista de Hollywood, con esos pies de princesa, con esas piernas que parecen flan de vainilla, con esos ojos, que me dejan quieto, con esas manos que hacen maravillas y con… que parecen de anuncio”, escribió Lobo.

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En su perfil en Instagram la chef de ‘Venga La Alegría’, Sandra Díaz del Valle, tenía más de 22 mil seguidores. En su descripción, la experta en cocina detalló que se dedicaba a la conducción de televisión y a dar clases de cocina. En su vida personal presumía con orgullo su faceta como mamá.

venga la alegría Chef muere
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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