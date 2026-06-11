¿Qué tiene Raúl Jiménez en la cabeza y cuál es la tragedia detrás del delantero mexicano?

Raúl Jiménez no recuerda nada de lo que ocurrió el 29 de noviembre de 2020.

Pero los aficionados al futbol lo tienen muy claro: el delantero mexicano tuvo un choque de cabezas con el defensa David Luis, tras el cual, el mexicano no se levantó.

Fue llevado de urgencias al hospital, donde fue sometido a cirugía con un diagnóstico lapidario: fractura de cráneo.

Cuando le preguntan al delantero mexicano qué recuerda de aquellos días, solamente menciona retazos de escenas en el hospital.

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La historia detrás de la banda que usa Raúl Jimémez

Raúl Jiménez es uno de los delanteros mexicanos más exitosos en el extranjero: salió del América para jugar con el Atlético de Madrid (donde no le fue bien) y luego lo traspasaron al Benfica (donde comenzó a hacer más goles) hasta que finalmente llegó a Wolverhampton, en Inglaterra (y explotó como un goleador imparable).

Este jueves, en el debut y triunfo de la selección mexicana contra Sudáfrica anotó un gol de cabeza, que llamó la atención por dos razones.

Uno: fue el primer gol de Raúl Jiménez en una competencia de este nivel y se lo dedicó a su padre.

Dos: las cámaras enfocaron la banda que porta en la cabeza, levantando varias teorías en torno a por qué la usa.

La verdad detrás de esa banda es que la usa desde mayo de 2021, cuando volvió a las canchas después de aquella accidental fractura de cráneo.

Porque hay que recordar que fueron seis meses de convalecencia en los que incluso llegó a dudarse de que pudiera volver al futbol.

Finalmente, con la voluntad venciendo al pronóstico médico, Raúl volvió a futbol y le prometió a su padre que 2026 sería su torneo y haría un gol.

La banda elástica en su cabeza no tiene alguna particularidad especialmente particular. Su uso es común en jugadores de rugby y tochito de bandera. Tiene un acolchado de protección que, en el caso de Jiménez, es mayor en la zona de la cabeza donde fue operado y tiene la placa de titanio.

Hoy, además, fue precisamente la zona que la que remató el balón que terminó en las redes para el 2 a 0 de México.