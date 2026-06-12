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¿Qué es la policitemia, la misteriosa y rara enfermedad que padece Coco Levy?

El actor y productor, hijo de Talina Fernández, lleva dos años lidiando con los síntomas

Junio 11, 2026 • 
Alejandro Flores
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Coco Levy

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Un día, Coco Levy cayó desmayado “como tabla”. Y al día siguiente también.

Sussan Taunton, su pareja, se alarmó porque estos dos incidentes se sumaron al hecho de que Coco presentaba un comportamiento errático.
“Llevaba dos años mareado. Y me llamaba para decirme lo mismo que ya me había dicho hace 15 minutos”.
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Coco Levy busca un diagnóstico

Actualmente, el hijo de Talina Fernández todavía está en el proceso de consultar médicos para obtener un diagnóstico para sus síntomas.
Lo que se sabe hasta ahora es que su cuerpo produce una cantidad anormal de hemoglobina, lo cual hace que su sangre parezca “engrudo” y que no oxigene correctamente su cerebro.
Esta condición se llama eritrocitosis, llamada también policitemia.

“Consiste en tener una concentración de glóbulos rojos (eritrocitos) superior a la normal en la sangre. La sangre está compuesta por componentes sólidos, como glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas , y también por una porción líquida llamada plasma . La eritrocitosis se define como tener un exceso de glóbulos rojos (la parte sólida) en relación con el plasma (la parte líquida)”, precisa la Clínica Cleveland en su sitio oficial.
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Ericka Rodríguez

Este aumento en la producción de hemoglobina afecta al organismo de diversas maneras, dependiendo de la causa de la eritrocitosis.

“Algunos efectos son leves, mientras que otros son más graves. Muchas personas solo experimentan síntomas desagradables, como dolor de cabeza o fatiga . Las causas más graves de eritrocitosis pueden provocar que la sangre se espese demasiado, aumentando el riesgo de coágulos sanguíneos, infartos o accidentes cerebrovasculares”, se lee en el sitio.

Taunton cuenta que los médicos aún no encuentran la causa de la eritrocitosis, por lo que por ahora sólo han trabajado en los síntomas.

“Ha bajado un montón de peso porque era indispensable; está con oxígeno casi todo el tiempo ya que hay que oxigenarlo para que el cuerpo deje de defenderse”, contó en una entrevista con De primera mano.

También contó que están descartando EPOC y daños en el corazón y que por ahora no sale a la calle solo.

“Entre semana tenemos un chofer que nos ayuda y los fines de semana yo soy el chofer”, dice Sussan.

Coco Levy
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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