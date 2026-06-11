Rescatan a mujer tras 10 meses SECU3STRADA en casa de sus suegros; la alimentaban con arroz crudo

Una mujer fue rescatada luego de presuntamente permanecer secuestrada durante aproximadamente 10 meses dentro de la casa de sus suegros, donde habría sido víctima de agresiones físicas y psicológicas.

Esta noticia vio a luz pública luego de que la familia de la víctima presentara una denuncia ante las autoridades.

De acuerdo al padre de la víctima, la mujer fue privada de su libertad y aislada en una habitación y un baño de la casa familiar ubicada en Dehradun, en la India. Añadió que su hija permaneció casi un año sin tener contacto con sus familiares y bajo condiciones que deterioraron gravemente su salud.

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En la denuncia, el padre de la joven argumentó que su hija habría sido sometida a diferentes formas de violencia por parte de su esposo y de sus suegros, quienes ahora son investigados por las autoridades.

Entre las acusaciones que pesan sobre el marido y sus padres, se encuentran agresiones constantes, restricciones para salir de la vivienda y falta de cuidados básicos durante varios meses.

Según la demanda, la mujer estuvo secuestrada bajo condiciones extremas desde julio de 2025 hasta mayo de 2026. Además de que recibía alimentación limitada y en algunas ocasiones habría sido obligada a comer arroz crudo y otros alimentos básicos.

También señalaron que durante el periodo de aislamiento fue víctima de golpes y diferentes agresiones que le ocasionaron lesiones. Debido al estado en el que fue hallada, sus familiares solicitaron una revisión médica para poder documentar las heridas y que recibiera atención especializada.

Otro de los señalamientos es que fue separada de sus hijos gemelos desde su nacimiento.

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El caso provocó indignación debido a los detalles revelados por la familia de la víctima, quienes aseguraron que al momento de ser rescatada presentaba un fuerte deterioro físico y emocional.

La policía inició una investigación para esclarecer lo ocurrido y determinar la responsabilidad de las personas señaladas.