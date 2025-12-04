Suscríbete
Juan Ferrara alerta al revelar que tiene listo su testamento y causa preocupación por su salud

Tras la muerte de su exesposa, Alicia Bonet, el actor sorprendió con una fuerte confesión.

Diciembre 04, 2025 • 
Ericka Rodríguez
Juan Ferrara. Foto: José Luis Ramos

“Es complicado el asunto, pero está todo en orden”.

El pasado 26 de octubre, a los 78 años, murió la actriz Alicia Bonet, reconocida por protagonizar la cinta ‘Hasta el viento tiene miedo’, de 1968. Su deceso ocurrió a consecuencia de padecer de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), según reveló su hijo Mauricio.

El también actor dijo que su padre, Juan Ferrara, sí asistió al funeral de Bonet, algo que causó sorpresa, sin embargo, el histrión tuvo una discreta interacción, expresó a Televisa Espectáculos.

En un reciente encuentro con la prensa, Ferrara fue mesurado con sus palabras, y aunque al principio no quiso hablar sobre la muerte de su exesposa, finalmente expresó que la muerte no le sorprendió por lo avanzado de su padecimiento.

“Ya se esperaba, ya estaba muy enferma de mucho tiempo, y desgraciadamente pasó”, sentenció.

Sin indagar en los motivos, el protagonista de ‘El hogar que yo robé’ dijo que ya tiene listo su testamento, por lo que la prensa le cuestionó ante especulaciones de un posible padecimiento que estuviera enfrentando.

Sin embargo, el actor sentenció que se encuentra bien de salud y que todo está en orden, pero dejó en el aire que existe algo.

“Estoy bien. Está todo en orden, es complicado el asunto, pero está todo en orden”, mencionó para ‘Venga la Alegría’.

Pese a los rumores a su alrededor, Juan Ferrara finalizó sus declaraciones a la prensa subrayando que sólo quiere dejar un legado firme como lo ha logrado en sus 60 años de carrera actoral.

Juan Ferrara
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
