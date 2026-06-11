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Hollywood

Demandan DE NUEVO a Sean ‘Diddy’ Combs: lo señalan de 4buso s3xual a un actor infantil

Mientras cumple una condena de 4 años en prisión por delitos relacionados con prostitución, surge otro señalamiento.

Junio 11, 2026 • 
Ericka Rodríguez
sean diddy combs

Surge una nueva demanda en contra de Sean ‘Diddy’ Combs; lo acusan de abusar de un menor.

(Getty Images)

Un nuevo capítulo dentro de los problemas legales que enfrenta Sean ‘Diddy’ Combs surge mientras cumple una condena de cuatro años en prisión por delitos vinculados con la prostitución.

En la nueva acusación se le señala de una presunta agresión sexual que habría ocurrido en 2007, hace casi dos décadas.

La demanda contra el rapero fue interpuesta por un hombre que prefirió guardar el anonimato, pero que afirma haber sido actor al momento en el que ocurrieron los hechos.

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La víctima relató que conoció a Combs durante un evento de networking que se llevó a cabo en Hollywood Hills. Luego, el músico lo habría llevado a una habitación para proponerle oportunidades laborales y, una vez ahí, le dio una bebida que lo hizo sentirse mal.

Al tiempo, ‘Diddy’ habría iniciado una serie de conductas de carácter sexual sin su consentimiento.

La víctima destaca que era menor de 18 años al momento de los hechos, aunque no se específico su edad exacta.

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En el relato de la víctima, se establece que el también empresario “sobrepasó los límites de la decencia” y le provocó un fuerte daño emocional, por lo que busca una compensación económica.

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En tanto, el manager de Sean ‘Diddy’ negó las acusaciones y las calificó de “ridículas”.

“Es simplemente otro detractor en una larga lista de personas que intentan subirse al carro del dinero fácil. El señor Combs jamás ha agredido sexualmente a nadie, ¡y eso incluye a ningún menor! Estas acusaciones serán desmentidas, al igual que todas las demás”, dijo en un comunicado el representante de Combs.

Sean Diddy Combs abuso sexual
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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