Laura León le recuerda a Pepillo Origel que SIEMPRE QUISO algo con él: “Nunca se dejó”

“Toda la vida le quise dar el brinco”.

En un clip que fue publicado en la propia cuenta de redes sociales de la actriz y cantante Laura León queda el testigo de cómo siempre tuvo intenciones de que pasara algo más allá de la amistad con Pepillo Origel.

Y es que con su característico sentido del humor, ‘La Tesorito’ le dice a Juan José que: “toda la vida le quise dar el brinco y nunca se dejó. Es la verdad. Enamorada”.

Al tiempo, la reacción del conductor de televisión fue inmediata: “Guapa, déjenla. Déjenla, por favor”.

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El video se hizo viral y las reacciones de usuarios no se hicieron esperar.

En la misma conversación que sostienen León y Origel, ella le responde: “Ay, qué lindo que es. Óigame. Bellezas, qué distracción traes. Ay, qué guapo estás, caro”. Y después lanza la demoledora frase: “toda la vida le quise dar el brinco y nunca se dejó”.

Cabe recordar que Pepillo ha hablado abiertamente de sus preferencias sexuales. En una entrevista con Yordi Rosado fue cuando narró como conoció “el mundo gay” tras un viaje a Canadá.

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El conductor ha dicho que nunca ocultó su orientación a su círculo cercano, sin embargo siempre fue discreto en la vida privada hasta que decidió compartirlo con la opinión pública.