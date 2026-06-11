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Cocinera se burla otra vez de MasterChef y Claudia Lizaldi le advierte: “Es la última vez”

“Me cuesta trabajo tomarlos en serio”, dice Carmen, quien gritó una consigna política a manera de chiste

Junio 11, 2026
claudia lizaldi carmen masterchef.jpg

Carmen tiene mandil negro

X MsterChef

Carmen tuvo su día de “revolución”.

“Mañana no voy a ir a cases y no voy a cocinar”, amenazó desde el martes.
Y lo cumplió: no se levantó para ir a las clases y estuvo todo el día despotricando contra MasterChef al presumir que no la sacan porque les da contenido.
Carmen ha tenido ya dos sanciones anteriores por faltas de respeto a maestro, chefs y conductores del reality show.
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Ella asegura que lo que pasa es que “nadie entiende mi humor” y en un arranque de soberbia hizo un comentario pasivo agresivo contra el público y los chefs.

“Es mi error por creer que son inteligentes”.

¿Qué pasó con Carmen en MasterChef?

Ahora, Carmen se mostró arrogante al decir:

“Ya que me den el mandil negro (de nominada) y que me saquen”.

Por la noche, en el programa de gala y con la presencia de los tres chefs principales, Claudia Lizaldi intentó reprenderla, pero Carmen la interrumpía y casi ignoraba.

Hasta dos veces Lizaldi tuvo que pedirle que no se fuera, que permaneciera en su lugar, mientras Carmen mostraba desdén por lo que le decían.

Todo lo que ocurre en MasterChef 24/7

Entérate de los dramas detrás de la llamada Cocina Más Famosa de México

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Al final, Claudia le advirtió:

“Nadie está por encima de MasterChef. ¿Quieres decir algo?”.

A Carmen le pareció gracioso hacer un pronunciamiento sobre Palestina.

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