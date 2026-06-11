Novio de Daniela Parra confiesa que tiene celos por el ‘SHIPPEO’ con Pablo en ‘MasterChef 24/7’

“Cuando los empecé a ver juntos sentí… fueron celos primitivos, viscerales que no había sentido nunca”.

La hija de Héctor Parra, Daniela, se ha convertido en una de las participantes favoritas del reality de cocina ‘MasterChef 24/7’ de Azteca, esto no sólo por sus habilidades para preparar sus platillos también por el ’shippeo’ que se ha dado con su compañero Pablo Villagrán.

Entre Daniela y Pablo existe compañerismo ante los retos y una unión que ha saltado a la vista de todos ante el aislamiento que viven.

Los seguidores de la emisión han visto con buenos ojos el coqueteo que se gesta, sin embargo, el que no está nada contento con lo que pasa al interior de la casa es Diego, el novio de Parra.

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@vengalaalegria Diego, el novio de Daniela Parra nos cuenta como se sintio despues de ver que el público y los participantes shipeaba a Daniela con Pablo en MasterChef 24/7 💥🤯 VLA 📺 Lunes a viernes, 8:55 a.m. por Azteca UNO. MasterChefMx DanielaParra Celos ♬ sonido original - Venga La Alegría - Venga La Alegría

El influencer ya habló sobre la cercanía de su novia y su compañero de reality y manifestó que tiene celos.

El también emprendedor admitió que le inquieta lo que está viviendo Daniela, sin embargo, también dijo que ante dicha emoción encontró consuelo al hablar con familiares, amigos y gente cercana a la creadora de contenido. Ellos le brindaron la seguridad de que su novia no lo lastimará y tampoco a su relación.

“La neta al principio me fue difícil porque yo no soy un hombre que me considere celoso, pero cuando los empecé a ver juntos sentí… fueron celos primitivos, viscerales que no había sentido nunca y he tratado de verlo de frente, racionalizarlo y darme cuenta de la mujer que tengo a mi lado (…) Confío en mi güera, en ella no tengo dudas y por eso he podido pasar estos celos”, dijo el novio de la influencer a ‘Venta la Alegría’.

Pero Dani no es la única que tiene pareja, también el participante guatemalteco tiene novia y también ya habló. Marianela Rodríguez dijo sentirse triste al ver lo que ocurre en ‘MasterChef 24/7’.

En entrevista para ‘Café AM’, la joven mencionó que sigue apoyando a su pareja, sin embargo debe tener una conversación seria con Villagrán antes de tomar cualquier decisión.

Marianela Rodríguez pareja de Pablo Villagran habló en exclusiva para el matutino Café AM donde expresó su sentir tras el “shippeo” con el guatemalteco y la participante Daniela Parra



Fuente: CAFÉ AM @AztecaGuate #MasterChefMx pic.twitter.com/X0hg8jqDem — Donald Palencia (@DonaldPalencia) June 10, 2026

“Creo que nadie debería de pasar por esto. Creo que es algo feo y que he atravesado sola, yo no debería estar desconfiando de mi pareja, más de una personas con la que viví cuatro años. Se siente feo, no puedo decir otra cosa; sin embargo, yo le tengo tanto amor a este país, tanto cariño, que quiero que suene fuerte internacionalmente, siento más ese compromiso con el país (…) Como mujer, antes de cualquier hombre, voy yo primero, mi integridad, voy yo como mujer fuerte”, dijo Rodriguez.

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Las reacciones de las parejas de Daniela y Pablo no son para menos, pues hasta la producción los castigó esposándolos un día entero.