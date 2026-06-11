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Belinda “ganando como siempre”… 26 años después REGRESA a cantar al Azteca

La estrella pop se sumó a la lista de artistas que inauguraron la Gran Fiesta del Futbol.

Junio 11, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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Belinda regresó al Estadio Azteca para cantar.

Getty Images

La primera vez que Belinda cantó en el Estadio Azteca tenía 10 años. Luciendo un vestido azul corto y trenzas, la cantante cautivó a los seguidores de la telenovela ‘Amigos x Siempre’.

Esta primera presentación de la estrella del pop, quedó inmortalizada como referente ya que el melodrama infantil impulsó su carrera y la consolidó como una figura para una generación entera.

Aquel concierto masivo que se llevó a cabo en el año 2002, fue el escenario que le dio cierre a la novela. Miles de familias se dieron cita para despedir a la producción de Televisa.

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En tanto, Belinda estuvo acompañada de sus compañeros con quienes cantó temas como ‘Amigos x Siempre’ y también participaron en un homenaje a ‘Chespirito’, siguiendo la tradición de juntar la música y la televisión en los espectáculos de principios de siglo.

En aquel momento, la intérprete gozó del reconocimiento del público, compuesto en su mayoría por niños y sus padres, quienes corearon los temas de la popular telenovela. El show fue transmitido por televisión nacional y replicado en diferentes ciudades como parte de la gira de despedida.

Historias, novedades y secretos de la gran fiesta del fútbol

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Ahora, 26 años después, Belinda lo vuelve a hacer y puso a sus pies al público asistente al recinto ahora llamado Estadio Ciudad de México. La intérprete volvió a pisar el mismo escenario para la inauguración de la Gran Fiesta del Futbol.

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Belinda cantó ‘Por Ella’ junto a Los Ángeles Azules.

Getty Images

Beli interpretó la canción ‘Por ella’, acompañado de Los Ángeles Azules. Otros de los artistas que encabezaron el espectáculo musical fueron Shakira, Danny Ocean, J. Balvin, Lila Downs, Maná, Burna Boy, Ryan Castro y Tyla. Por su parte, Alejandro Fernández fue el encargado de interpretar el Himno Nacional Mexicano.

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Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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