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Aficionado alemán llega al estadio para vivir la FIEBRE DEL FUTBOL y muere antes de la inauguración

El hombre ingresaba por la Puerta 1 cuando perdió la vida, ¿qué le pasó?

Junio 11, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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Antes de la inauguración, un turista alemán falleció.

Getty Images

Este 11 de junio, en las inmediaciones de la Puerta 1 del Estadio Ciudad de México, paramédicos atendieron a un turista alemán que perdió la vida durante su ingreso a la ceremonia de inauguración de la Gran Fiesta del Futbol.

Primeros reportes señalan que el aficionado llegó muy emocionado, como la mayoría de las personas que acudieron al Coloso de Santa Úrsula, a ver el partido de México contra Sudáfrica, sin advertir que no lo conseguiría.

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De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Protección Civil, el hombre fue atendido en una ambulancia mientras era trasladado a un hospital cercano. Al arribar al Hospital de Cardiología fue reportado como estable y bajo observación médica, sin embargo, poco después se confirmó su fallecimiento.

Y es que el turista alemán, habría sufrido un infarto fulminante mientras avanzaba por los pasillo de acceso al recinto, particularmente en la rampa 2, antes del comienzo del partido.

No se compartieron más detalles sobre la identidad de la víctima.

Las autoridades detallaron que se realiza el enlace con autoridades consulares de su país para gestionar el traslado del cuerpo a su país de origen.

Historias, novedades y secretos de la gran fiesta del fútbol

Todo lo que necesitas saber del evento que se realiza en México, Canadá y Estados Unidos

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Cabe destacar que la atención fue inmediata y formó parte del operativo médico que se desplegó para atender a los asistentes a las celebraciones deportivas. La Cruz Roja Mexicana desplegó ambulancias, médicos, paramédicos y equipos especializados en el estadio, en el Zócalo y el Ángel de la Independencia, donde se concentran aficionados.

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El operativo contempla cerca de 500 voluntarios durante el torneo en las tres sedes mexicanas: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

estadio azteca Aficionado al futbol Futbol
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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