Así luce hoy la única selección mexicana que fue subcampeona del mundo y fue biocoteada por 2 mdp

Hicieron lo que los hombres no pudieron. O como dice el encabezado del Diario de México de septiembre de 1971: “Las damas ganaron, los varones perdieron”.

Hablamos de la selección mexicana femenil que jugó los mundiales de 1970 y 1971, en los que tuvo mejores resultados que la selección varonil.

En 1970 México fue sede por primera vez de campeonato de hombres con jugadores como Nacho Basaguren, el Halcón Peña y Enrique Borja.

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Con todo y la fama que tenían en esa época, apenas lograron pasar a la tercera ronda del torneo, donde perdieron contra Italia por goleada.

La selección femenil, en cambio, en 1971 avanzó en el torneo incluso por encima de las italianas, reconocida en ese momento como la mejor del mundo.

El misterio de los 2 millones de pesos

En la final se enfrentaron a Dinamarca pero fue entonces que sucedió un evento misterioso que aún hoy tiene intrigadas a las futbolistas.

Lo que se sabe es que por intrigas de un grupo de jugadores de la selección de hombres, se presentó una carta ante la Federación Mexicana de Futbol en el que supuestamente la selección femenil no se presentaría a a final a menos que les pagaran un bono de 2 millones de pesos.

Esa carta, sin embargo, ni siquiera era conocida por todas las seleccionadas.

En un intrincada juego de manipulaciones entre directivos, las jugadoras terminaron como un mero instrumento de presión que solamente sirvió para distraerlas del partido contra Dinamarca.

Un día antes del partido, las mexicanas fueron sacadas de sus cuartos de hotel para presentarse en una improvisada conferencia de prensa y anunciar que renunciaban a su petición de 2 mdp.

Llegaron al partido desmotivadas, desveladas y desorientadas... y perdieron. Aún así, aquella alineación ha sido, en la historia de las selecciones mayores, la que más cerca ha estado de ganar un Mundial.

El documental de ViX “Tan cerca de las nubes”, las muestra en su actual vida cotidiana: la mayoría de ellas se dedica al hogar, al comercio, tiene familia y recuerda aquellos años con la nostalgia de que pudo haber sido mejor si México no hubiera sido tan machista con ellas.