Famosos

Alicia Bonet: la tragedia detrás de sus tórridos matrimonios con Juan Ferrara y Claudio Brook

La actriz Alicia Bonet murió a los 78 años este 26 de octubre

October 26, 2025 • 
Alejandro Flores
alicia bonet.jpg

Alicia Bonet estuvo casada dos veces

Captura / Facebook

Alicia Bonet murió este 26 de octubre a los 78 años.

Aunque vivía en el retiro, su muerte trajo a la memoria el legado de sus películas, telenovelas y los dos tórridos matrimonios que tuvo.
En la década de los 60, cuando era la joven promesa del cine mexicano, conoció a Juan Ferrara durante el rodaje del filme “Los ángeles de Puebla”.
Ferrara interpretó a un joven rebelde que viaja a la ciudad de Puebla con la idea de convertirse en una estrella a go go, mientras que el personaje de Bonet era la de una muchacha poblana que ha vivido siempre bajo la sombra de una familia religiosa y rígida.
Juan se enamoró de Alicia y la conquistó con tal vertiginosidad que al año siguiente, cuando la película todavía no se estrenaba, se casaron.

juanferrara.png

Juan Ferrara en la película “Los ángeles de Puebla”

Captura

La vida en pareja, revelaría años más tarde Alicia, no fue de todo idílica y por el contrario tuvieron muchos problemas para concretar su felicidad.
Hubo incluso la versión de que la familia de Juan Ferrara no estaba de acuerdo con el matrimonio, por lo que Alicia era constantemente rechazada en las reuniones.

aliciabonet.png

Alicia Bonet en los años 70

Facebook

Juan y Alicia tuvieron dos hijos, Juan Carlos y Mauricio Bonet, que se convirtieron también en actores.
El matrimonio no funcionó a pesar de que Alicia decidió, cuando nacieron sus hijos, retirarse de la actuación para dedicarse a la familia.

¿Cómo fue el segundo matrimonio de Alicia Bonet?

El golpe que significó el fracaso de su matrimonio con Juan Ferrara se reflejo en su biografía: desde 1972 hasta 1994 solo tuvo apariciones esporádicas en cine y algunos personajes secundarios en telenovelas.
Durante esos años, sin embargo, su vida privado fue igual de agitada: se casó con Claudio Brook en 1989, con quien tuvo una relación de amor intachable hasta la muerte del actor, en 1995, a causa del cáncer.

Durante los 10 años siguientes, Alicia Bonet intentó recuperar el esplendor de su carrera artístico con apariciones en telenovelas de diferentes televisoras.
La tragedia, sin embargo, la alcanzó de nuevo cuando uno de los dos hijos que había tenido con Caludio Brook, murió de manera misteriosa.
Gabriel Brook, que también tenía aspiraciones artísticas, fue hallado muerto en el piso del edificio donde vivía. Su departamento estaba en el cuarto piso y las teorías apuntan a que se quitó la vida, sin embargo, Alicia siempre mantuvo en secreto los resultados de las investigaciones que se hicieron en torno a la muerte de su hijo.
Alicia Bonet siguió trabajando en televisión e hizo una aparición especial en la nueva versión de 2007 de “Hasta el viento tiene miedo”, la película que le había dado fama y éxito en los años 70.
Alicia murió este 26 de octubre a los 78 años.

Alicia Bonet Juan Ferrara
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
