Reportan el deceso de Ben Saunders, primer ganador de ‘La Voz’; fue hallado sin vida en un lago

“Nunca había experimentado un dolor como el que siento ahora... Qué día tan terrible para todos nosotros”.

El mundo del entretenimiento se encuentra de luto tras confirmarse la muerte de Ben Saunders, un cantante de 43 años reconocido internacionalmente por haber ganado la primera edición en la historia de ‘La Voz’, en Holanda.

Saunders fue hallado el martes 15 de septiembre en Rijkerswoerdse Plassen, una zona recreativa situada al sur de la ciudad. Previamente, las autoridades habían publicado un aviso para solicitar información por el paradero del artista. Ademas de los agentes, participaron en la búsqueda perros, buzos y hasta un helicóptero.

Hasta el momento no se confirmó la causa de la muerte, pero definieron que no se trató de un hecho criminal.

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La noticia causó conmoción en la ciudad y en la familia del cantante. Su hermano, Dean Saunders, también cantante y ganador de ‘Popstars 2011’, confirmó el hecho en Instagram:

“Mi querido hermano pequeño falleció. Nunca había experimentado un dolor como el que siento ahora... Qué día tan terrible para todos nosotros... Tenemos que aprender a vivir con esto y espero que se maneje con respeto... Ben tenía una familia preciosa, una familia que lo quería muchísimo y siempre lo querrá... Ben está en mi corazón y siempre estará ahí”.

Por su parte, Marco Borsato, quien fue su coach en ‘La Voz’, dijo: “Querido y especial hombre, ¡mi corazón está destrozado! No encuentro palabras para expresar el vacío que dejas. Querida Janita [esposa de Ben], amigos y familiares, mucha fuerza para sobrellevar esta enorme pérdida”.

¿Quién era Ben Saunders?

El cantante nació en Londres y creció en Hoorn, Países Bajos. Desde pequeño sintió cercanía por la música y sus padres lo apoyaron con clases de canto. En los 2000 dio un salto en concursos televisivos, pero la fama llegó en 2011 cuando se convirtió en el ganador de ‘La Voz Holanda’.

Durante la audición a ciegas interpretó ‘Use Somebody’, de ‘Kings of Leon’, y rápidamente convenció al jurado. Desde entonces tuvo una carrera meteórica en el programa y más tarde fuera de él.

Después de ser el campeón de la competencia de música, publicó ese mismo año un disco: ‘You Thought You Knew Me by Now y Heart & Soul’, un año después. Entre sus canciones más conocidas se encuentra ‘Kill For A Broken Heart’.

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A pesar del apoyo del público y el reconocimiento fuera de las fronteras de los Países Bajos, con el paso el tiempo su actividad artística decayó y se refugio en Arnhem, donde se dedicó a hacer tatuajes.

Descanse en paz.