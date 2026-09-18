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Al interior de las Casas del nuevo reality de TelevisaUnivision: hay jacuzzi y habitaciones románticas

Será conducido por Cecilia Galliano y se trata de amigos encontrando el amor

Septiembre 17, 2026 • 
Alejandro Flores
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El túnel del amor

Captura ViX

“El túnel del amor” es el nuevo reality show de TelevisaUnivision que se estrena el 25 de agosto por ViX.

Se trata de un concepto de “encontrar al amor” pero con un elemento innovador: dos casas conectadas a través de un túnel.
Esta construcción funciona como metáfora de la manera en que los humanos construyen su relación más fuerte: el amor de pareja, que es una decisión consciente.
En el caso de “El tunel del amor”, los concursantes son 5 duplas de amigos más 5 duplas de amigas: los primeros viven en la Casa de Ciudad y las otras en la Casa de Playa.
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¿Cómo son las casas de El Túnel del Amor?

La dinámica es que los amigos deben ir a la casa de enfrente para conseguir un amor... pero no para ellos sino para su amigo.

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Las salas de las dos casas: ciudad y playa

captura ViX

Las casas están construidas en un terreno compartido, con un jardín frontal que comparten pero que esta dividido precisamente por el espacio en el que, de manera subterránea obviamente, está el túnel del amor.

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Espacios para el placer

Captura ViX

Cuando cada concursante está convencido de que tienen a la pareja ideal para su amigo, se arregla una cita que se efectúa en el túnel.

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El túnel

Captura ViX

Conducido por Cecilia Galliano, el programa también propicia todo lo que el amor conlleva: fiestas, jacuzzis, dormitorios sensuales.

El Túnel del Amor
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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