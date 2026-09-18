Al interior de las Casas del nuevo reality de TelevisaUnivision: hay jacuzzi y habitaciones románticas

“El túnel del amor” es el nuevo reality show de TelevisaUnivision que se estrena el 25 de agosto por ViX.

Se trata de un concepto de “encontrar al amor” pero con un elemento innovador: dos casas conectadas a través de un túnel.

Esta construcción funciona como metáfora de la manera en que los humanos construyen su relación más fuerte: el amor de pareja, que es una decisión consciente.

En el caso de “El tunel del amor”, los concursantes son 5 duplas de amigos más 5 duplas de amigas: los primeros viven en la Casa de Ciudad y las otras en la Casa de Playa.

TE RECOMENDAMOS: La Granja VIP: ¿Quién hizo la Britney señal, a quién castigaron por quitarse el micrófono y quién se salvó?

¿Cómo son las casas de El Túnel del Amor?

La dinámica es que los amigos deben ir a la casa de enfrente para conseguir un amor... pero no para ellos sino para su amigo.

Las salas de las dos casas: ciudad y playa captura ViX

Las casas están construidas en un terreno compartido, con un jardín frontal que comparten pero que esta dividido precisamente por el espacio en el que, de manera subterránea obviamente, está el túnel del amor.

Espacios para el placer Captura ViX

Cuando cada concursante está convencido de que tienen a la pareja ideal para su amigo, se arregla una cita que se efectúa en el túnel.

El túnel Captura ViX

Conducido por Cecilia Galliano, el programa también propicia todo lo que el amor conlleva: fiestas, jacuzzis, dormitorios sensuales.

