Ivonne Montero revela que quiso quitarse la vida por culpa de su ex esposo Fabio Melanitto

Ivonne Montero dudó en contar la historia completa de lo que vivió durante su embarazo de Antonella y la separación de su entonces pareja Fabio Melanitto.

La parte conocida de esta historia es que Ivonne y Fabio se separaron justo cuando ella estaba embarazada y por tanto, el actor no conoció a su hija Antonella sino hasta que cumplió un año.

Fabio nunca se acercó a Ivonne y su hija. Y en agosto de 2018 tuvo un final trágico cuando un hombre le disparó varias veces cuando él estaba en su motocicleta, detenido y en compañía de su pareja.

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¿Qué reveló Ivonne Montero sobre Fabio Melanitto y su amante?

Montero ahora aprovecha el espacio en La Granja VIP, reality show en el que participa, para contar detalles desconocidos de lo que vivió durante su embarazo.

La actriz reveló que en esas mismas fechas se enteró que Fabio le era infiel. Y cuando le dijo que estaba embarazada, su reacción fue desconcertante.

“Me preguntó si pensaba tener a mi bebé. Cuando le dije que sí lo iba a tener, me respondió: es que un bebé no ata a nadie”.

A partir de entonces se distanciaron, de modo que Ivonne llevó todo el proceso en absoluta soledad.

“Lo pasé muy mal, te juro que pensé en quitarme la vida. No quería vivir, no podía”, le dijo a Rafa Mercadante como parte de una conversación dentro del reality.

Montero, al mismo tiempo que llevaba su embarazo, investigó la infidelidad de Fabio Melanitto: hurgando en el historia de su perfil de twitter, encontró un hashtag peculiar: “mi simia”.

Resulta que Fabio y la amante se llamaba “simio”. Y así, Montero llegó al perfil de la otra mujer, y ahí encontró una foto en la que aparecía ella junto a Fabio y con un mensaje de amor irredento.

“Me dejé ir a fondo en la tristeza”, cuenta Ivonne.

También reveló que Melanitto negó la infidelidad a pesar de la foto en redes sociales. Pero luego aparecieron incluso unas fotos de él con la mujer tomadas por un fotoperiodista que se las mostró para pedirle permiso de publicarlas.