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Christian Nodal niega estar frenando la ‘Ley Cazzu’… ¡pero sí ESTÁ EN CONTRA del nombre!

Además, asegura que no existe una resolución legal que lo señale como deudor alimentario.

Septiembre 18, 2026 • 
Ericka Rodríguez
christian nodal venganza cazzu

Christian Nodal contra el nombre de la llamada ‘Ley Cazzu’.

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“Christian está a favor de cualquier iniciativa que proteja a las niñas y los niños”.

¿Qué Christian Nodal estaba intentando frenar la llamada ‘Ley Cazzu’? Fueron varios rumores que así lo afirmaban, sin embargo, ya salió el equipo del cantante a aclarar su postura.

Y es que la iniciativa busca evitar que padres deudores alimenticios que bloqueen trámites de pasaporte y permisos de viaje para sus hijos mantengan esta práctica.

El debate surgió luego de que el comunicador Javier Ceriani difundiera que Nodal había promovido un amparo contra esta iniciativa de ley, y que cobro más fuerza luego de que el diputado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Ernesto Núñez, confirmara a ‘¡Siéntese Quien Pueda!’ la existencia del recurso legal.

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Ante las diversas versiones que ya circulaban, la oficina del intérprete emitió un comunicado donde no sólo asegura que la información que se ha divulgado es falsa, sino que se dijo a favor de las infancias.

“Es falso que Christian Nodal haya promovido un amparo para frenar la llamada ‘Ley Cazzu’. Christian está a favor de cualquier iniciativa que proteja a las niñas y los niños”, se lee en el documento.

Sin embargo, sí confirmó que existe un amparo aunque es para cuestionar no la iniciativa sino el nombre, el cual, estaría basado en una versión de la historia que no es real, según Christian.

“No cuestiona la ley, sino el uso de una historia falsa sobre su pequeña hija para promoverla. No existe ninguna resolución judicial ni prueba que determine que Christian haya incumplido con sus obligaciones. Tampoco ha negado permisos para que su hija viaje o para que su madre pueda trabajar”, expuso.

Además, la defensa del intérprete argumentó que nombra a la iniciativa con e, nombre artístico de la cantante argentina expone injustamente a la menor y la revictimiza.

“Algún día conocerá su historia y merece encontrar la verdad, no una versión construida por conveniencia”, alegaron.
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Al tiempo, advirtieron sobre la circulación de documentos falsos y que iniciarán acciones legales para dar con los responsables de la filtración.

CHRISTIAN NODAL Cazzu
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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