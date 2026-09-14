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Hollywood

Lady Gaga se convirtió en mamá de su primer bebé; OCULTÓ su embarazo los nueve meses

Sorprenden las imágenes de la cantante, pues nadie sabía que había dado a luz.

Septiembre 14, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Lady-Gaga.jpg

Lady Gaga y su prometido, Michael Polansky, se convirtieron en padres por primera vez.

Getty Images

“Ambos se muestran muy felices cuando hablan de su experiencia como padres”.

El mundo del entretenimiento se quedó en shock luego de que se confirmara que Lady Gaga fue mamá y nadie supo de su embarazo ni por error. La noticia se difundió luego de ver a la cantante junto a su pareja cargando a su bebé.

Fue el pasado 11 de septiembre, cuando Gaga fue captada durante un paseo por el norte de California. En las imágenes, aparece cargando al recién nacido cerca del pecho, mientras camina con su prometido, Michael Polansky, en un entorno privado.

La revista ‘People’ confirmó posteriormente que la pareja recibió a su primer hijo. Una fuente citada por la publicación indicó que “ambos se muestran muy felices cuando hablan de su experiencia como padres” y agregó que “los dos se tomaron un tiempo libre del trabajo este verano para estar con el bebé”.

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Hasta el momento, ni Lady Gaga ni Michael Polansky han han revelado públicamente el nombre, el sexo ni la fecha exacta del nacimiento de su primer hijo, aunque todo indica que es un niño.

La llegada del menor se produce después de años en los que Gaga mencionó su deseo de convertirse en madre.

Fue en octubre de 2025, cuando apareció en ’The Late Show with Stephen Colbert’ y describió a la maternidad como “su próximo gran papel protagonista”.

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Gaga y Polansky comenzaron su relación alrededor de 2020 y anunciaron su compromiso en 2024. La pareja ha mantenido gran parte de su vida privada alejada de los reflectores.

Lady Gaga primer bebé embarazo
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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