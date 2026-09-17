Reportan el deceso de Marta Núñez, la hermana de Patricia Reyes Spíndola: “Vuela alto”

“Hoy despedimos a una mujer fundamental para esta familia, pero todo lo que sembró permanece con nosotros”.

Este jueves 17 de septiembre se confirma el fallecimiento de Marta Núñez, la hermana de la actriz Patricia Reyes Spíndola, quien compartió la profesión y la enalteció en teatro y televisión.

“Con profunda pena les comparto que mi adorada hermana, hace un ratito voló, voló muy alto hasta el cielo”, escribió la intérprete de ‘Los Motivos de Luz’.

Spíndola, además, señaló que era un “día triste para todos”.

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La directora no abundó en los detalles de la muerte de su hermana, solamente compartió sus sentidos mensajes para despedirla.

Cabe recordar que Marta y Patricia fueron las fundadoras de ‘MM Studio’, una compañía de teatro que formaba actores de todas las edades y cuya escuela es considerada una de las de mayor prestigio en el ámbito.

En tanto, el estudio también se despidió de Núñez con un sentido mensaje: “fundadora y directora, cuya entrega, pasión y amor fueron parte esencial de la construcción de nuestra historia. Su partida representa un momento profundamente sensible para todos quienes tuvimos la fortuna de compartir con ella”.

Agregaron su acompañamiento, respeto, cariño y solidaridad a la familia y amigos de Marta en medio del duelo por su partida.

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“Hoy despedimos a una mujer fundamental para esta familia, pero todo lo que sembró permanece con nosotros”, dijeron.

Descanse en paz.