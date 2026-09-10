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Murió Óscar Mario Beteta, periodista y conductor de radio a los 70 años

Descanse en paz.

Septiembre 09, 2026 • 
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Oscar Mario Beteta

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El periodista Oscar Mario Beteta murió este miércoles 9 de septiembre a los 70 años de edad, confirmaron varios colegas como Joaquín López Dóriga.

“Yo deseándole a Oscar que se se mejorara y me acaban de informar que falleció hace unos minutos. Descansa en paz, querido amigo y compañero de tantos años. Te vamos a extrañar. A su familia, mi pésame”.

“Ha muerto esta noche en el Hospital ABC de Santa Fé, víctima del cáncer a los 70 años de edad. Referente del periodismo radiofónico de las últimas décadas con su noticiero matutino “Los Tiempos de la Radio”, profesional y amigo con el que tuve el privilegio de trabajar y coincidir. QEPD y vuela alto Oscar Mario”, compartió Salvador García.

Los conductores de Fórmula Financiera y Grupo Fórmula también lamentaron el fallecimiento de Óscar Mario Beteta. Lo recordaron como un compañero, amigo y referente de la radio especializada en economía y finanzas.

¿Quién era Oscar Mario Beteta?

Con Licenciatura en Economía en la Universidad Anáhuac, maestría en Finanzas en la Universidad de Exeter, fue un periodista reconocido nacional e internacionalmente.

Obtuvo el Premio Nacional de Periodismo por el club de periodistas de México en tres ocasiones. Obtuvo la presea de José Pagés Llergo y el galardón por el mejor programa radiofónico que otorga “La casa del periodista” entre otros muchos reconocimientos.

Luto Muerte
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