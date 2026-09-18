Mhoni Vidente predice cómo terminará Gala Montes tras su presunta crisis emocional

Mhoni Vidente consultó las cartas del tarot para saber qué está pasando con Gala Montes y cuál es su futuro.

La actriz y conductora se ha convertido en tema de polémica desde que ingresó a La Casa de los Famosos para convertirse en una habitante sorpresa... pero la sorpresa fue que solamente estuvo dos días y decidió salirse en medio de acusaciones mutuas con la producción.

La sicóloga del reality le advirtió que estaba en el límite de sufrr un brote sicótico, lo cual enfureció a Gala.

TE RECOMENDAMOS: Destapan el capítulo DESCONOCIDO de ‘El Chavo del 8’ en el que aparece Angélica María

¿Cuál es la predicción de Mhoni Vidente para Gala Montes?

En días recientes se ha peleado con casi todos sus conocidos y amigos, incluso aquellos que la defienden.

Sin embargo, la predicción de Mhoni Vidente para ella no es catastrófista sino todo lo contrario.

“El próximo año entrará a un reality y lo va a ganar”, dice.

Vidente dice que el futuro de Gala es halagüeño y duda que tenga una crisis emocional.

“Ella no ataca; dice las cosas como son pero que tú me digas que va a acabar mal o atentar contra su vida, esas cosas no van a pasar”.

Mhoni pide al público que no exagere en sus vaticinios, que se deje de dramatizar su situación.