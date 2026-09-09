Muere el papá de Ben Affleck a tres meses del deceso de su mamá; se mantuvo sobrio sus últimos 30 años

“Este año perdí tanto a mi mamá como a mi papá, y eran muy importantes para mí”.

Casey Affleck, el hermano del también actor Ben Affleck decidió dar a conocer que su padre murió en plena conferencia en el Festival de Cine de Venecia este martes 8 de septiembre.

“Se la dedico a mis papás porque este año perdí tanto a mi mamá como a mi papá, y eran muy importantes para mí”, dijo Casey haciendo referencia a su película ‘Company’.

Y agregó que “tenía muchas ganas de mostrarles esta cinta, pero no pude hacerlo. Creo que les hubiera gustado”, manifestó, según recoge ‘Entertainment Weekly’.

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El histrión no ofreció más detalles sobre la causa del fallecimiento de su padre, Timothy ‘Tim’ Byers Affleck.

Tristemente, la noticia llega a semanas de que conociera que la madre de Casey y Ben, Chris Anne Affleck, perdió la vida a los 83 años, el 2 de junio pasado.

En su obituario, la familia informó que la mujer fue diagnosticada con cáncer de páncreas en diciembre de 2025. Y luego de que le detectaron dicha enfermedad, explicaron, los médicos le dieron una expectativa de vida de seis meses.

Chris logró cumplir su “mayor deseo” tras escuchar el desalentador pronóstico: “Vivir para ver a su nieto graduarse de la preparatoria”. Según la revista ‘People’, se trató de Atticus, hijo de Casey.

“Así lo hizo, y asistió a la ceremonia junto a su familia el 31 de mayo de 2026. Murió en paz, mientras dormía, dos días después”, compartieron.

Posteriormente, la revista puntualizó que en el acta de defunción se especificó que Chris sucumbió por un paro cardiopulmonar mientras “visitaba la residencia de su hijo”, aparentemente Ben.

¿Quién era ‘Tim’ Byers Affleck?

“Mi papá fue mecánico de autos en ‘Autotorium’, mesero de bar y cosas por el estilo”, contó Ben durante una entrevista en 1997.

“Ahora vive en California, donde trabaja en un centro de rehabilitación para adicciones a las drogas y el alcohol, redactando propuestas de financiamiento y brindando asesoramiento a las personas”, indicó.

Y es que Ben y Casey Affleck sufrieron varios altibajos con su padre, quien luchaba contra su alcoholismo. Después de que sus padres se divorciaran, ‘Tim’ se mudó a California y Chris se quedó en Massachusetts, donde crió a sus hijos.

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En 2020, la estrella de ‘Armageddon’ elogió a su padre por sus 30 años de sobriedad: “Siento un enorme respeto por lo que eso implica y lo que significa”.

“Parte de ser adulto es aprender que tus padres son sólo personas. No son perfectos. Simplemente hacían lo mejor que podían. De niños, esperamos la perfección de nuestros papás”, señaló a ‘People’, Ben.

Descanse en paz.