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Hollywood

El hermano de Angelina Jolie SE DECLARA gay a sus 53 años: “comienzo un nuevo capítulo”

James Haven compartió su verdad a través de sus redes sociales.

Agosto 07, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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James Haven, hermano de Angelina Jolie, declaró su homosexualidad a sus 53 años.

Getty Images

“Gracias por permitirme ser lo que estaba destinado a ser”.

James Haven, el hermano mayor de Angelina Jolie, salió a revelar públicamente que es gay. El hijo de Jon Voight y la fallecida Marcheline Bertrand, compartió su verdad a través de Instagram.

“Yo, James Haven, comienzo un nuevo capítulo de mi vida”, dijo el exactor de 53 años en un video.

Al tiempo, añadió: “Después de muchos años de sanar de traumas de la infancia”, continuó, “ahora soy libre de vivir la vida que creo que siempre debí vivir. Una de esperanza, una de paz y una de amor. Así que, a medida que mi historia se desarrolla, quiero que todos sepan que lo hago con un corazón abierto, con nada más que amor para mí mismo y para todos ustedes”.

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Haven concluyó, “Gracias por permitirme ser lo que estaba destinado a ser”.

El hermano de la famosa estrella se casó con Imbelli en agosto de 2024 y aunque anunció el siguiente marzo que su matrimonio había sido anulado, los documentos judiciales indicaron que el participante de ‘The Real L Word’ presentó los papeles 15 días después de la boda.

Haven apareció en una transmisión en vivo en el ‘Substack de Imbelli, Breathe Mija’, como parte de la revelación de lo que ella llamó su capítulo final. ‘Soy gay’, confirmó Haven en conversación con su amiga.

James también dijo: “Espero que mi familia y otros puedan elegir el amor sobre el miedo, la comprensión sobre el juicio, y la conexión sobre las creencias que pueden habernos mantenido separados. Espero que puedan ver más allá de las etiquetas y simplemente verme con el mismo corazón, la misma risa, el mismo alma que siempre han conocido”.

Finalmente, Imbelli escribió: “No estaba aquí para sacar del armario a alguien que amo. Estaba aquí para ayudar a liberar a alguien. Hay una diferencia. A cambio, él me liberó a mí”.

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Haven pronto lanzará el podcast de ‘Wonder Peak Media Safe Haven’ con conversaciones semanales con invitados sobre sus viajes personales.

Angelina Jolie GAY
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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