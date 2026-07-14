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Hollywood

Encuentran SIN VIDA al bailarín de Rosalía y Rauw Alejandro que estaba reportado como desaparecido

‘Mykee Moves’ fue hallado muerto en Miami.

Julio 14, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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El bailarín Michael-Anthony de Rosalía y Rauw Alejandro se quitó la vida.

Instagram

Michael-Anthony Leones Espino, conocido como ‘Mykee Moves’, fue hallado sin vida en Miami luego de haber sido reportado como desaparecido. El bailarín, de 28 años, colaboró durante años con Rosalía y Rauw Alejandro, convirtiéndose en pieza clave de algunas giras más importantes de ambos artistas.

La policía informó que la causa aparente fue un suicidio, aunque la investigación continúa.

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La noticia provocó una ola de mensajes de despedida y conmoción entre sus colegas, amigos y miembros de la industria musical.

‘Mykee Moves’ fue visto por última vez el 12 de julio en una zona residencial del condado de Miami-Dade. Su desaparición motivó una intensa campaña en redes sociales para intentar localizarlo.

Pese a que Rosalía y Rauw Alejandro pusieron fin a su noviazgo en 2023, la desaparición del bailarín los llevó a compartir de nuevo un objetivo. Ambos difundieron las fichas de búsqueda y pidieron a sus millones de seguidores colaboraran con cualquier información que pudiera ayudar a localizarlo.

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¿Quién era ‘Mykee Moves’?

Michael-Anthony Leones Espino construyó una sólida trayectoria como bailarín profesional en la escena latina e internacional. Formó parte del ‘Motomami Tour’ de Rosalía y participó en varias giras de Rauw Alejandro, entre ellas ‘Vice Versa’, ‘Saturno’ y ‘Cosa Nuestra’, además de aparecer en algunos de sus videoclips.

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Descanse en paz.

Rosalía Rauw Alejandro Muerte
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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