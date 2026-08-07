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Hollywood

Bloguero Perez Hilton ya recuperó el habla tras brote donde SE AUTOLESIONÓ en transmisión de TikTok

Tras las alarmantes imágenes en medio de una crisis mental, el popular comunicador estadounidense mejora y ya puede comunicarse.

Agosto 07, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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Perez Hilton se recupera tras crisis donde se autolesionó.

Getty Images

“Su humanidad compasiva durante este momento tan profundamente doloroso ha significado más de lo que las palabras pueden expresar”.

Los familiares del bloguero de celebridades Perez Hilton informaron que ya recuperó el habla y que puede comunicarse luego de la crisis que lo llevó a ser hospitalizado en Miami.

Perez Hilton vivió hace un par de días un episodio donde se autolesionó durante una transmisión en vivo.

A través de un comunicado, la familia expresó que “pueden confirmar que Perez es capaz de comunicarse”, lo que les devolvió la esperanza sobre su evolución médica.

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En tanto, agradecieron las muestras de apoyo.

“Su humanidad compasiva durante este momento tan profundamente doloroso ha significado más de lo que las palabras pueden expresar”, dijeron, al tiempo que reconocieron que atraviesan una etapa “increíblemente difícil y emotiva”, aunque mantienen la confianza en su recuperación.

También pidieron al público continuar con las oraciones por el creador de contenido y aseguraron que compartirán las actualizaciones sobre su estado de salud.

Y es que fue la noche del martes cuando Perez Hilton, cuyo nombre real es Mario Armando Lavandeira Jr., fue trasladado a un hospital de Miami luego de que las autoridades recibieran reportes sobre una inquietante transmisión en donde estaba autolesionándose.

En los videos se observaba al comunicador cubierto de sangre y aparentemente lesionándose on un objeto.

La Oficina del Sheriff del Condado de Miami-Dade confirmó que varios agentes acudieron a su domicilio tras recibir los reportes. Al llegar, hablaron con familiares y corroboraron que Hilton se encontraba solo dentro de la vivienda.

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Posteriormente, el bloguero fue trasladado de forma segura a un hospital local, donde comenzó a recibir atención médica y fue sometido a una evaluación psiquiátrica como parte del protocolo aplicado en este tipo de crisis.

Perez Hilton
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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