Sigue el calvario de Aylín Mujica para recuperar los restos de su hijo muerto hace dos meses

Aylín Mujica todavía no recupera los restos de su hijo Mauro.

La actriz lleva dos meses tratando de completar los trámites para tener las cenizas de su hijo y llevarlas al único cementerio bajo el mar que existe en el mundo, pero a dos meses de su muerte, todavía no lo logra.

Mauro murió en Barbados, a donde había viajado para dar un concierto durante una presentación deportiva. Días antes del viaje, había mostrado signos de una grave enfermedad respiratoria pero decidió viajar a pesar de que Aylín le pidió que no lo hiciera.

La tarde anterior a su muerte, incluso grabó en video en la playa.

Por la noche, sin embargo, su estado empeoró hasta el punto de que tuvo que ser llevado de urgencias a un hospital donde finalmente murió.

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El calvario de Aylín Mujica

Cuando Aylín Mujica viajó a Barbados para recuperar el cuerpo de Mauro, comenzó un calvario burocrático que no termina. Primero, resultó que no encontraba el cuerpo porque en el hospital, puesto que era fin de semana, no había personal que le diera informes.

Tras un día de búsqueda, lo encontró en una funeraria privada que estaba cerrada.

Durante una semana intentó recuperar los restos pero se dio cuenta de que era un trámite que podría llevar mucho tiempo. Junto con el papá de Mauro (de quien está divorciada) decidió dejar el proceso en manos de un las autoridades de Barbados.

Desde entonces, Aylín espera. La última noticia es que Mauro ya fue incinerado, lo cual sucedió apenas hace 5 días.

Ahora, la actriz tiene que esperar a que le autoricen el traslado de los restos en una valija diplomática hacia Miami, donde cumplirá el deseo de arrojar sus cenizas en el Neptune Memorial Reef, en Florida.