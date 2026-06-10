Apuñ4lan hasta LA MUERTE al compositor de éxitos de Dua Lipa y Britney Spears en el jardín de su casa

“(Era) un amigo para muchos, un mentor, una inspiración y una luz en la vida de muchas personas”.

El músico británico Talay Riley, fue encontrado apuñalado en su casa de Londres. El también ganador del Grammy es reconocido por sus colaboraciones con estrellas como Zendaya, Dua Lipa y Britney Spears.

Los primeros reportes señalan que oficiales hallaron a Mark Orabiyi, nombre real del músico de 35 años, en su jardín, y que fue declarado muerto después de ser trasladado a un hospital.

Posteriormente, dos hombres, de 27 y 24 años, y una mujer de 25 años fueron detenidos cerca de la escena del crimen.

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La policía informó que otra víctima, un hombre de unos 20 años, también sufrió heridas de arma blanca y permanece hospitalizado con lesiones aparentemente no mortales.

Orabiyi ganó un Grammy por su trabajo en ‘Lights On’ de H.E.R. en 2017, que ganó el Mejor Álbum de R&B en la 61º edición de los Grammys. También colaboró en el sencillo de Dua Lipa de 2016 ‘Last Dance’ y en ‘Young Dumb & Broke’ de Khalid.

La muerte de Mark fue confirmada por su familia y su manager, quienes dijeron que más allá de sus logros como compositor y artista multiplano, será recordado por su “humor, espíritu generoso y presencia inconfundible”.

“Justo antes de que se fuera a dormir hablamos sobre el futuro, mantenernos positivos y sobre todo lo que aún nos quedaba por hacer”, decía parte de la publicación de Michael Orabiyi, su hermano.

Y añadió que “(Era) un amigo para muchos, un mentor, una inspiración y una luz en la vida de muchas personas. Tenía uno de los corazones más puros que he conocido”.

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Descanse en paz.