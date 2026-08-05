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Hollywood

INVESTIGAN a Linda Blair, la niña de ‘El Exorcista’; autoridades hallan 251 perros en su casa

Denuncias alertaron a las autoridades y al llegar al lugar se encontraron con inesperadas condiciones.

Agosto 05, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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Linda Blair es investigada por un refugio de perros que dirige.

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La actriz Linda Blair, recordada mundialmente por interpretar a ‘Regan MacNeil’ en la cinta de terror ‘El Exorcista’, enfrenta una investigación pues se encontraron 251 perros en su casa.

Y es que Blair dirige un refugio en Estados Unidos, sin embargo, tras denunciarse anomalías, las autoridades tuvieron que revisar el bienestar de los animales.

El sitio TMZ acudió al lugar para saber qué pasaba, pues versiones apuntan que los permisos habrían vencido en 2023. Además, Blair no respondió a 24 intentos de contacto.

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Durante la inspección, los funcionarios contabilizaron 251 perros de distintas razas distribuidos en varias perreras instaladas dentro de la propiedad.

Imágenes aéreas difundidas por TMZ muestran un amplio terreno con numerosas áreas cercadas y lonas colocadas para proporcionar sombra a los animales.

Pese a la investigación, las autoridades informaron que ninguno de los perros presentaba signos visibles de enfermedad o lesiones y tampoco ninguno fue decomisado.

Linda tomó sus redes sociales para abordar el tema y restó importancia a la inspección.

Diversos testimonios de vecinos aseguran haber manifestado durante años su preocupación por la cantidad de perros que alberga el lugar. Algunos afirman escuchar con frecuencia ladridos y aullidos que consideran señales de estrés entre los animales.

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Ken Thomas, amigo de la actriz y excolaborador del refugio, declaró que Blair no busca perjudicar a los perros, aunque considera que podría estar sobrepasada por la cantidad de animales que ha decidido rescatar.

El Exorcista perros
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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