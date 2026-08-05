INVESTIGAN a Linda Blair, la niña de ‘El Exorcista’; autoridades hallan 251 perros en su casa

La actriz Linda Blair, recordada mundialmente por interpretar a ‘Regan MacNeil’ en la cinta de terror ‘El Exorcista’, enfrenta una investigación pues se encontraron 251 perros en su casa.

Y es que Blair dirige un refugio en Estados Unidos, sin embargo, tras denunciarse anomalías, las autoridades tuvieron que revisar el bienestar de los animales.

El sitio TMZ acudió al lugar para saber qué pasaba, pues versiones apuntan que los permisos habrían vencido en 2023. Además, Blair no respondió a 24 intentos de contacto.

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Durante la inspección, los funcionarios contabilizaron 251 perros de distintas razas distribuidos en varias perreras instaladas dentro de la propiedad.

Imágenes aéreas difundidas por TMZ muestran un amplio terreno con numerosas áreas cercadas y lonas colocadas para proporcionar sombra a los animales.

Pese a la investigación, las autoridades informaron que ninguno de los perros presentaba signos visibles de enfermedad o lesiones y tampoco ninguno fue decomisado.

Linda tomó sus redes sociales para abordar el tema y restó importancia a la inspección.

Diversos testimonios de vecinos aseguran haber manifestado durante años su preocupación por la cantidad de perros que alberga el lugar. Algunos afirman escuchar con frecuencia ladridos y aullidos que consideran señales de estrés entre los animales.

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Ken Thomas, amigo de la actriz y excolaborador del refugio, declaró que Blair no busca perjudicar a los perros, aunque considera que podría estar sobrepasada por la cantidad de animales que ha decidido rescatar.