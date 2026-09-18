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Cynthia Klitbo se revela ante La Jefa, habla de DIGNIDAD... pero le recuerdan foto con Rey Grupero

La actriz no quiso participar en una actividad de La Casa de los Famosos México porque le parecía “ridícula”.

Septiembre 17, 2026 • 
TVyNovelas
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Cynthia Klitbo

La Casa de los Famosos México

En la séptima semana de La Casa de los Famosos México cuarta temporada, Cynthia Klitbo está nominada, pero no quiere ser parte de dinámicas que La Jefa pone a todos los habitantes. Ocurrió este jueves 17 de septiembre, cuando les pidieron meterse a botargas de gato y actuar en consecuencia.

La actriz fue clara y no le dio ni tiempo a La Jefa de reaccionar. Cynthia simplemente anunció que no jugaría a ser gato, se metió a La Casa y se puso a cocinar.

En la cocina, Cynthia Klitbo sostuvo que, minutos antes hablaba con el público sobre los límites de la dignidad, y que por eso no participaría en la dinámica. Explicó que no le gusta que el juego hacía alusión al movimiento viral de Therians.

“Acababa de hablar con el público de hasta dónde puedo perder mi dignidad. Yo soy una señora, primera actriz, en contra de este movimiento Therian, imaginándome a mi hija viéndome vestida de gato...”.

Pero el público es implacable y en redes sociales no tardaron en llegar mensajes cuestionándola, pues le recordaron la foto íntima que publicó en sus redes sociales junto a su exnovio Rey Grupero, en una imagen donde aparecen sin ropa y en la cama.

Hubo quienes se quejaron de otro modo: “Ernesto es un mueble, si, pero lo ponen a imitar y lo hace, lo visten de gato, lo hace, y Cynthia mamando con que es denigrante? Wey eres actriz, tener un disfraz de gato hasta en shows infantiles, neta me decepcionó demasiado”.

Pero Cynthia ya estaba enojada desde antes de la dinámica

Al tratar de justificar su conductao, en la cocina Cynthia Klitbo mencionó que tenía síndrome de abstinencia... Minutos antes de realizar la eliminatoria por la salvación, pidió a La Jefa salir al “baño de atrás”, pero no se lo permitieron.

Habían permanecido encerrados gran parte de la mañana, y al parecer, la actriz necesitaba ir a fumar al cuarto que está cerca de la puerta principal, y que en esta temporada es llamado “baño de atrás”.

Su molestia se notaba en la dinámica del robo de la salvación, donde le ganó a Yahir, pero su molestia traspasaba la pantalla de ViX.

Aunque el público le recuerda que LE ESTÁN PAGANDO

Cynthia Klitbo La Casa de los Famosos México
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