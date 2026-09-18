ARRESTAN a Michelle Zepeda, conductora de N+ tras atropellar fatalmente a un motociclista

“Necesitamos respuesta porque no nos quieren decir nada sobre ella. A ella la ayudaron a darse a la fuga”.

Michelle Zepeda, identificada como conductora de N+, fue detenida en la madrugada de este jueves, en Jalisco, tras involucrarse en un accidente vial que terminó con la vida de un motociclista de 19 años.

La presentadora del clima de Televisa Guadalajara avanzaba por las inmediaciones del edificio de Rectoría de la Universidad de Guadalajara.

Según medios locales, testigos señalan que el accidente se originó cuando Zepeda ignoró el alto de un cruce.

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La víctima, identificada como Jostin Santamaría, quien circulaba en una motocicleta modelo Crossfox 220, en color negro y rojo, murió en el lugar.

Aunque distintos medios reportaron que Michelle Zepeda fue detenida en el lugar por agentes de la Policía de Guadalajara, en redes sociales se reportó que la conductora habría intentado huir.

“El día de hoy acaba de fallecer mi novio Jostin Santamaría en un accidente en la moto. Necesitamos su ayuda para compartir a la culpable, ya que la persona que provocó el fallecimiento es una conductora de Televisa del canal 4, Michelle Zepeda. Necesitamos respuesta porque no nos quieren decir nada sobre ella. A ella la ayudaron a darse a la fuga”, escribió en Facebook una mujer identificada como Hydeky Hernández, presunta pareja de la víctima.

Versiones extraoficiales indican que la presentadora resultó con lesiones tras el percance, por lo que fue trasladada en ambulancia para ser sometida a valoración médica previo a ser presentada ante el Ministerio Público.

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¿Quién es Michelle Zepeda?

Es una presentadora que trabaja para Televisa Guadalajara desde 2017. Se encarga de dar el pronóstico del tiempo.

En el pasado, Michelle destacó en certámenes de belleza en Jaslico, pero no logró avanzar a instancias nacionales.