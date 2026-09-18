La Granja VIP: ¿Quién hizo la Britney señal, a quién castigaron por quitarse el micrófono y quién se salvó?

La dinámica de salvación en La Granja VIP comenzó con un castigo.

Por primera vez en esta temporada, Adal Ramones anunció que uno de los granjeros sería nominado directamente debido a una falta grave al reglamento.

“La producción se puso a revisar detalladamente videos y audios de estos días”, advirtió el conductor.

Luego anunció que la castigada es María Karuna. ¿La falta? Quitarse el micrófono de manera reiterada y, según su juicio, intencionada.

La bailarina negó que lo hubiera hecho a propósito pero aceptó con resignación el castigo.

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¿Quién el echó tierra a quién en la segunda semana de La Granja VIP?

Mono le echó tierra a Niurka: La acusó de faltarle al respeto a varios granjeros con señas y palabras. Niurka le respondió con un ejemplo: “Llévate esta señal”, le dijo al hacerle la Britney señal.

Bebeshita eligió a Mónica: “Te dejas manipular”, le dijo Bebeshita.

Natalia Alcocer se fue sobre Kevin Bicolor: Lo acusó de romper su amistad.

Rafa Mercadante le echó tierra a Azalia: “Esto te va a dar fortaleza”, le dijo de manera eufemística”

Julio eligió a Mónica: Dijo que quiere verla en la placa de nominación para saber lo que opina el público afuera.

Carlos Trejo se fue sobre Kevin Bicolor: Lo acusó de ser flojo y quedarse dormido.

Fernando Lozada le echó tierra Mónica: Argumentó que lo hizo por conocerlo poco.

Ivonne Montero le tiró a Kevin Bicolor: “Siento que tienes dos energías opuestas y una la tienes como dormida. Cuando estamos chambeando no estás en ritmo”.

Kenny Avilés le echó tierra a Niurka: “Somos parecidas pero me desconciertas”.

Kunno le echa tierra a Niurka: Intercambiaron insultos y se dijeron mediocres.

Pimpinela Escarlata se fue contra Azalia: Argumentó que la molestó en la cocina.

Pascal le echó tierra a Mónica: Lo hizo solamente por estrategia.

Los resultados fueron:

Mónica fue la que más tierra acumuló por lo que fue directamente a la placa. Niurka y Kevin empataron en tierra por lo que Pascal, el capataz, decidió cuál de los dos pasaba directamente a la placa. Decidió fue fuera Kevin.

¿Quién se salvó en la segunda semana de La Granja VIP?

El juego de salvación quedó entre Niurka, Mónica, Kevin, Manelyk y Azalia.

Los cinco concursaron en un reto de habilidad física y destreza. Aunque al principio parecía que Niurka ganaría, perdió su ventaja en los últimos segundos y fue Azalia la que ganó.

Azalia Ojeda tiene entonces dos beneficios: se salvó de la nominación y salvará mañana a alguien más. En su lugar, tendrá que poner a otro granjero.