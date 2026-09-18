Mariana Ochoa no perdona a Ari Borovoy y lo acusa de gastar dinero para funarla

Mariana Ochoa señaló, por primera vez, al hombre detrás del acoso digital que vivió hace tres años.

Ochoa se refirió al rompimiento de OV7, en el que se crearon dos bandos rivales dentro de la misma agrupación. Por un lado quedó Ari Borovoy (cantante y empresario a cargo de las giras de OV7) y por otro, Mariana Ochoa y Lidia Ávila.

En ese pleito salieron a relucir acusaciones laborales y de dinero. Mariana acusó a otra integrante del grupo (Erika Zaba) de promover la iniciativa de no pagarle a ella y a Lidia su sueldo mientras estuvieran embarazadas.

Y a Ari lo acusó de adeudar pagos de conciertos ya realizados.

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¿Cómo supo que Ari Borovoy contrató bots para funarla?

Ahora, Mariana decidió revelar oro lado oscuro de ese enfrentamiento: el acoso digital que provocó incluso que perdiera sus redes sociales. El pleito, dice, comenzó durante los diretes generados por los pagos incumplidos.

“Yo estaba en promoción con mis canciones y salí a defenderme porque no me iba a detener por las mam... que decía ese cab...”

Como consecuencia de ese pleito, Ari Borovoy, asegura Mariana, echó a andar una política desleal para influir en redes sociales.

“Por ardido, de su oficina contrataron bots y yo me enteré que fue él porque usaba hashtags defendiéndola a ella (Erika). Yo no dudo que me haya mandado bots”.

Mariana Ochoa, desde entonces, tiene mucho cuidado con lo que sucede en sus perfiles sociales, y de hecho, lanza una advertencia contra Ari: