Niurka destapa que Juan Osorio está “MUERTO Y BLOQUEADO” tras “amenaza” millonaria

“Eso fue todo lo que pasó y como no hablo de él, pues no hay demanda, con el trabajo que me costó”.

La vedette cubana Niurka Marcos habló fuerte sobre su expareja y padre de su hijo Emilio luego de que la prensa le cuestionara por su relación actual.

La bailarina dijo que para ella el productor de telenovelas “está muerto y bloqueado” tras recordar la demanda que interpuso en su contra por referirse a él y a que actual esposa Eva Daniela.

“Eso de la demanda fue una amenaza. La abogada me llamó y me dijo literalmente: ‘No quiere el señor que hables más de él si no la va a demandar’, entonces, yo dije: ‘Este muertito ya está velado. Ya se murió. Muerto y bloqueado’” dijo a ‘Todo para la mujer’.

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Niurka afirmó que después de la advertencia decidió dejar de hablar de Juan, sin embargo, indicó que “la amenaza” de la demanda se pudo haber evitado con un simple pedido

“Eso fue todo lo que pasó y como no hablo de él, pues no hay demanda, con el trabajo que me costó”, dijo entre risas.

“Nada más no me tenían que amenazar, sólo con petición lo hubiera cumplido, listo”, sentenció.

Fue en 2025, cuando la abogada de Juan Osorio y su esposa le informó a Marcos que había recibido una carta de advertencia para que dejara de hacer declaraciones sobre ellos.

Según la experta en leyes, la medida de protección fue hecha por considerar que de Niurka había “una campaña de difamación mediática”. Además, reveló que en caso de que la vedette volviera a referirse a ellos, tendría que pagar una indemnización cuyo monto podría alcanzar 20 millones de pesos.

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