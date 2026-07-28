Lista completa de EMOJIS que representan a casa habitante de La Casa de los Famosos México 2026

La cuarta temporada de La Casa de los Famosos México incluye la interacción del público mediante su canal de WhatsApp, y para votar por tu habitante favorito, debes saber cuál emoji lo representa.
Te compartimos la lista completa para que puedas votar a su favor en las dinámicas de La Jefa. ¿Quién es tu favorito?
Ernesto Laguardia 😎(cara con gafas de sol)
Karina Torres 🤭 (cara con mano sobre la boca)
Ximena Herrera 🙅🏻♀️(haciendo la X)
Aldo Rendón 🚀 (cohete)
Moisés Peñaloza 🦐 (camarón)
Cynthia Klitbo 🙄 (cara con ojos en blanco)
Yahir ✌🏻(mano con señal amor y paz)
Flor Vigna 🙏🏻(manos juntas)
Masad Al-Tamimi 🦁 (león)
Arantza Ruiz 💎(diamante)
Ese Pérez 🐶 (perro)
Fede Vigevani 🌳 (árbol)
Brianda Deyanara 💖 (corazón rosa brillante)
Memo Schutz 🖖🏻(mano haciendo saludo vulcano)
Yanet García 🤠 (cara con sombrero vaquero)
Luis Chaparro 🍌 (Plátano)
Gema Garo 🪩 (Bola disco)
Mariana 💃(Bailarina)
¿Cómo quedaron las habitaciones?
Mediante una encuesta en el canal de WhatsApp de La Casa de los Famosos México, el público utilizó el emoji correspondiente de sus favoritos. Así, se decidió a los tres capitanes de las habitaciones: Aldo, Karina y Fede.
Después, en un sorteo, se eligió a cada habitante para cada habitante.
Aldo Rendón - Capitán Habitación Ibiza
Ese Pérez
Cynthia Klitbo
Yanet Garcia
Ernesto Laguardia
Luis Chaparro
Karina Torres - Capitana Habitación Tulum
Brianda Deyanara
Memo Schutz
Arantza
Mariana Ochoa
Moisés Peñaloza
Fede Vigevani - Capitán Habitación Malibú
Masad Altamimi
Gema Garoa
Ximena Herrera
Flor Vigna
Yahir