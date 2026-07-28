Memo Schutz se quedó atorado en el baño de La Casa de los Famosos y algo más le PREOCUPA sobre sus hijos

La primera tarde dentro de La Casa de los Famosos México se convirtió en un momento de tensión para Memo Schutz cuando se quedó atorado en el baño.

Ocurrió poco antes de la segunda gala, cuando el comentarista se metió a bañar, pero la puerta se atoró. Fede, Ernesto y Moisés intentaron ayudarlo sin éxito, hasta que alguien pensó en traer unas pinzas.

Fue así que Memo pudo desatorar la puerta desde el interior, y la cámara hasta se activó, dejando ver al comentarista con una toalla.

¿Qué le preocupa a Memo Schutz sobre sus hijos?

La primera noche, Memo Schutz compartió que había planeado vacaciones para después del torneo de futbol, pero se atravesó el proyecto de La Casa de los Famosos México.

Después de sus vacaciones, Memo había planeado acompañar a sus hijos en cirugías que requerían. “El mayor que tiene 19 años, tiene piedras en la vesícula, se sentía tan mal que en el partido Argentina-Suiza, estaba deshecho, ni lo disfruto”.

“El medico decía que afortunadamente las piedras son grandes”, explicó sobre el padecimiento de su hijo, quien deberá someterse al tratamiento.

Su otro hijo “fue prematuro, y tuvo muchas complicaciones, sigue teniendo, no respira bien... Le tenían que hacer su intervención el 7 de agosto”. Memo advirtió que “dejó blindado, lo más posible” a su familia para esta eventualidad.

Cabe recordar que Memo Schutz tiene cuatro hijos, de 19, 16, 12 y 6 años, respectivamente.