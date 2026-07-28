¿Anuel AA tiene VIH? Descubren en una de sus bodegas decenas de FRASCOS CON MEDICAMENTO

“¿Yo con seis casas voy a tener premios en un storage del tamaño de una casa de perro?”.

Anuel AA respondió a las especulaciones sobre su salud luego de que un influencer hallara un almacén abandonado propiedad del cantante y que tenía una maleta llena de medicamentos para tratar el VIH.

El pasado 23 de julio, el creador de contenido Prieto Hunter, compartió en sus redes sociales que había descubierto una bodega con tenis, ropa, joyas y una valija con decenas de frascos ‘Descovy’ (un medicamento que se usa para el tratamiento de la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana VIH) y galardones con el nombre del puertorriqueño.

Ante lo que destapó Hunter, Anuel AA reaccionó:

“Yo nunca en mi vida he visto un premio de los que me he ganado, después que lo recibo en la tarima. Después que lo recibes te bajas de la tarima, se lo entregas a la producción del evento y tienes que mandar a una persona de tu equipo a pasarle una dirección tuya a alguien del evento para que envíen el premio original, porque con ese que recibes en la tarima se quedan la gente de los premios”, explicó en Instagram.

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Al mismo tiempo, negó ser el dueño del almacén hallado por el ‘influencer’ Prieto Hunters.

“¿Yo con seis casas voy a tener premios en un storage del tamaño de una casa de perro? Para guardar ropa tirada en el piso como si yo no tengo dónde vivir o no tengo un basurero pa’ botar esas 15 camisetitas que están tiradas ahí como no sé qué puñ*ta!!”, dijo.

Luego, el intérprete señaló que algunos galardones llevaban en nombre de su exmanager, Frabian Eli Carrión.

“Latin Power Player es un premio de los manejadores que Billboard le da a los (manejadores) que se lo ganen una vez al año todos los años, son premios famosos en la industria. Nunca en la vida esos premios se lo dan a un cantante. Ya podrán imaginarse de quién son esos premios de mier*a y el storage de mier*a este que no son míos”, sentenció.

Tras las declaraciones de Anuel AA, su exrepresentante dijo que los premios eran de su cuñado Arcángel.

“Esos dos reconocimientos son dos de los momentos más importantes de mi trayectoria, los cuales siempre estuvieron en mi poder, los atesoré con mucho respeto y sería incapaz de tenerlos tirados en esas condiciones en un storage. Esos premios se encontraban en mi escritorio, en las oficinas de ‘Real Hasta la Muerte’, en Miami, y en 2022 alguien maliciosamente se los robó”, subrayó.

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Y sobre el resto de los artículos hallados, dijo: “Nunca en mi vida he tenido nada que ver con el storage con el que me están vinculando maliciosamente ni con ninguna de las pertenencias, ropa ni artículos que allí se encontraron. No fui yo quien lo rentó ni tengo ningún vínculo con quien lo haya hecho”, concluyó.